"독일서 가자지구 아이 돌보겠다"…정부, "하마스 유입 우려" 반대

이스라엘 봉쇄로 팔레스타인 가자지구의 인도적 위기가 커지자 독일 지역 당국들이 다치고 굶주리고 있는 가지지구 어린이를 데려가 돌보겠다며 정부 당국에 협조를 요청했다. 하지만 독일 연방정부는 하마스 유입 등 안보 문제 우려로 반대하고 나섰다.

7일(현지시간) ARD방송은 독일 하노버, 뒤셀도르프, 본, 라이프치히, 킬, 프라이부르크 등 6개 지역 당국이 가자지구 어린이를 지역 구호시설이나 위탁 가정에서 돌보겠다는 의사를 밝혔다고 보도했다. 일부 지역 시장은 외무부와 내무부에 서한을 보내고 입국 절차 등 연방정부 차원에서 필요한 지원을 요청하기도 했다.

그러나 연방정부는 “해당 방식으로 사람들을 직접 돕지 못한다”며 즉각 선을 그었다. 또 “이 아이디어는 선거운동이나 점수를 따는 데 좋지만 사람들을 직접 돕지는 못한다”며 비판했다. 제라프 귈러 외무부 정무차관은 쾰른 지역지 쾰너슈타트안차이거에 “가장 빠르고 효과적으로 돕는 방법은 가자지구에서 직접 지원하는 것이지 선거운동 도구로 쓰고 장거리 여행을 시키는 게 아니다”라고 지적했다.

연방정부는 하마스 유입 등 자국 내 안보 문제도 우려하는 것으로 전해졌다. 가자지구 아동들의 보호자 자격으로 어른이 함께 독일로 입국하는 과정에서 팔레스타인 무장정파 하마스 조직원이 섞여 들어올 수 있으면서다.

독일 내에서도 가자지구 기아 수용 문제에 대한 반론도 적지 않다. 수백명을 수용하기보다 가자지구와 안전한 주변 국가에서 돕는 게 더 효율적이라는 판단이다. 반면 프랑스, 스페인, 노르웨이 등 일부 유럽 국가들은 가자지구 어린이들을 자국에 데려와 치료하는 등 돌봄에 나서고 있다.

베를린 사회민주당(SPD) 대변인 마르틴 마츠는 "중동분쟁이 베를린 유대인의 안전 문제가 되고 있다"며 이집트·사우디아라비아·카타르 등 주변국이 먼저 주민 구호에 나서야 한다고 주장했다.

