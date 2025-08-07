김장훈, 생활고 루머 반박 "대치동 살면서 소고기 먹어"

가수 김장훈이 생활고 루머에 대해 해명했다.

6일 오후 방송된 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에는 가수 김장훈, 바비킴, 조성모, 손호영이 게스트로 출연했다.

이날 김구라는 김장훈에게 "최근 생활고 기사가 떴는데 지금은 괜찮아졌냐"고 물었다.

김장훈은 "월세가 두 달이 밀렸는데 돈이 없어서 그런 게 아니라 어쩌다 보니 입금이 늦어졌다. 바로 월세를 냈다"고 말했다.

이어 "코로나19 당시 시장에서 공연했는데 그걸 엮어서 기사가 났다. 오보다. 난 메르스 때도 시장 상권이 죽어서 18번인가 무료 공연을 했었다"고 억울함을 드러냈다.

김구라는 김장훈의 해명에도 "재력이 예전 같지 않은 건 사실 아니냐"고 물었고, 김장훈은 "예전에도 제로고 지금도 제로"라고 받아쳤다.

김장훈은 또 김구라 때문에 술자리에서 박차고 일어난 일화를 공개했다.

김장훈은 "김구라가 술자리에서 나보고 '얼마 모았냐'고 4시간을 물어봤다. 계속 깐죽거렸다. 지금도 제로"라고 말했다.

그러면서 "대중들이 걱정을 끼칠 정도는 아니다. 그저께도 소고기 새우살 300g 먹었다. 지금 사는 곳은 강남구 대치동"이라고 강조했다.

이에 김구라는 "기부 천사도 잘 먹고 잘산다. 연예인 걱정 금지"라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]