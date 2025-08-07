스트레스 받을 때마다 ‘쪽쪽’…中 성인들이 ‘아기용품’ 찾는 이유

중국 성인들 사이에서 스트레스 완화와 수면 보조용으로 ‘쪽쪽이’(공갈 젖꼭지)가 유행하고 있다.

3일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 일상에서 성인용 젖꼭지를 사용하는 성인들이 많아지고 있다. 한 온라인 상점은 월 2000개 이상의 젖꼭지를 판매했다고 한다.

판매업체들은 이 제품이 스트레스 완화와 숙면에 도움이 된다고 홍보하고 있다. 금연 보조나 호흡 개선에도 효과가 있다고 주장한다.

성인용 제품은 아기용보다 크기가 좀 더 크고 가격은 10~500위안(약 2000~9만6000원) 정도에 판매되고 있다. 한 사용자는 “품질이 좋고 부드러워서 빨아도 편안하다”며 “호흡에도 방해되지 않는다”고 말했다.

또 다른 사용자는 “담배를 끊는 데 정말 도움이 된다”며 “심리적으로 안정감을 주고, 금연 기간 불안함을 덜 느끼게 해준다”라고 말했다.

한 직장인은 직장에서 압박감을 느낄 때 공갈 젖꼭지를 사용한다며 “어린 시절의 안정감에 푹 빠진 것 같다”고 말하기도 했다.

하지만 전문가들은 구강에 문제가 생길 수 있다고 경고했다. 치과의사인 탕차오민은 이를 장기간 사용하면 입을 벌리는 능력이 제한될 수 있으며 씹을 때 통증이 발생할 수 있다고 지적했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

