장서희, 中 출연료 루머 해명 “500억 맞지만 출연료 아닌 제작비”

tvN STORY '남겨서 뭐하게' 화면 캡처

배우 장서희가 중국 출연료 500억 설에 입을 열었다.

지난 6일 오후 방송한 tvN STORY 예능 프로그램 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게'는 '밥 잘 사주는 예쁜 누나' 특집으로 꾸며졌다. 스페셜 MC 장서희와 '맛친구' 황치열, 박지현, 김풍이 함께 출연했다.

장서희는 중국 드라마 출연료 500억원설 관련 "과장돼서 나온 것"이라며 "500억원은 맞지만, 내 출연료가 아니라 제작비"라고 밝혔다.

MC 이영자는 "장서희랑 황치열은 중국에서 어마어마하게 활동했다"며 "내가 알기로 서희는 뉴스에도 나왔다. 드라마 출연료 500억원을 받았고, 한국의 100배라고 하더라. 황치열은 자금성을 살 정도라고 했다"고 언급했다.

장서희는 "(중국 활동 한지) 20년이 넘었다. '인어아가씨' 때 중국을 갔고, 잠깐 잠잠했다가 '아내의 유혹'으로 다시 또 갔다. 그때만 해도 한류 열풍이 일지 않았다"며 "제일 힘들었던 게 음식이다. 대접을 잘 해주는데, 중국 스타일이다. '안 되겠다' 싶어서 마파두부만 한 달 정도 먹었다. 이제 웬만한 거는 먹지만, 아직도 고수 같은 건 힘들다"고 토로했다.

전 골프선수 박세리는 "방송에서 한동안 못 뵀다"고 언급했고, 장서희는 "5년 정도 공백이 있었다"고 설명했다. '일부러 쉰 거냐'는 질문에는 "하기로 한 작품이 코로나19로 엎어졌다. 공교롭게 쉬게 됐다"고 했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

