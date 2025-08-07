마포 고깃집서 같이 술먹다…도망가는 지인 흉기 살해

서울 마포구에서 지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

두 남성이 범행 발생 전 함께 식사를 했던 서울 마포구의 한 고깃집. YTN 보도화면 캡처

서울 마포경찰서는 살인 등 혐의로 A씨를 현행범 체포했다고 7일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 11시쯤 서울 마포구 대흥역 인근 아파트 단지에서 30대 남성 B씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는다.

공개된 현장 영상을 보면 두 남성이 실랑이를 벌이다 몸싸움으로까지 번졌고, A씨가 B씨를 향해 흉기를 휘두르는 모습 등이 담겼다.

B씨가 다친 몸을 이끌고 길을 건너 200m 넘게 달아났지만 A씨는 계속 뒤쫓아가 추가 범행을 저질렀다.

목격자의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 범행 현장 인근에서 체포했다.

B씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했다. A씨도 손을 크게 다쳐 치료를 받은 것으로 알려졌다.

A씨는 B씨와 인근 고깃집에서 함께 술을 마시며 식사를 하다 밖으로 나간 뒤 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구속영장을 신청하고 자세한 범행 경위를 조사 중이다.

김수연 기자 sooya@segye.com

