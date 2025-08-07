“입추인데 왜 계속 덥지?”…전국 곳곳 비도 [오늘날씨]

가을의 시작을 알리는 절기 ‘입추(立秋)’이자 목요일인 7일도 무더운 날씨가 이어지겠다. 남부지방을 비롯한 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다.

기상청은 이날 남부지방을 중심으로 천둥, 번개를 동반한 매우 강한 비가 내릴 것이라고 예보했다. 비가 내리는 지역은 기온이 일시적으로 내려가겠지만 더위가 가시지는 않겠다.

비가 내리는 지역 안에서도 비가 비교적 강하게 내리는 지역이 좁게 나타나 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 매우 클 것으로 보인다.

지역별 예상 강수량은 △수도권 5~30㎜ △강원도 5~30㎜ △충청권 5~40㎜ △전라권 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △경상권 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △제주도 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)다. 특히 남부지방에는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있어 유의가 필요하다.

아침 최저 기온은 22~27도, 낮 최고 기온은 28~34도로 예상된다. 당분간 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라 매우 무덥겠고, 일부 지역은 열대야도 계속 나타나겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 25도 △인천 25도 △춘천 23도 △강릉 25도 △대전 25도 △대구 25도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 27도 △제주 28도다.

최고 기온은 △서울 32도 △인천 29도 △춘천 32도 △강릉 30도 △대전 32도 △대구 33도 △전주 32도 △광주 32도 △부산 33도 △제주 31도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

