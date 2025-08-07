'소비쿠폰 효과' 30억이하 매장 매출 8.7%↑…대형점 대비 2배

정부의 민생회복 소비쿠폰이 풀린 첫 주 전체 카드 매출이 늘어난 가운데 연 매출액 30억원 이하의 민생 밀접 업종 사업장에서 특히 매출액 증가 효과가 큰 것으로 나타났다.



7일 국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원이 8개 카드사(신한·삼성·현대·국민·롯데·하나·우리·BC)에서 제출받은 자료에 따르면 민생회복 소비쿠폰 지급일(7월 21일) 다음날인 22일부터 1주일간 이들 카드사의 합산 체크카드·신용카드 결제액은 14조8천413억원으로 전주보다 12.9% 증가했다.

4일 서울 시내 한 슈퍼마켓에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 매장 안내문이 게시돼 있다.

민생회복 소비쿠폰의 주 사용처 업종을 대상으로 보면 특히 30억원 이하 사업장과 초과 사업장의 매출 증가율이 2배까지 차이 났다.



이 기간 식당·편의점·커피전문점·병원·학원·주유소·안경점 등 7개 업종에서 연 매출 30억원 이하 영세·중소가맹점의 매출은 2조1천485억원에서 2조3천346억원으로 8.7% 증가했다.



반면 같은 업종에서 연 매출 30억원 초과 가맹점의 매출은 1조2천949억원에서 1조3천568억원으로 4.8% 늘어나는 데 그쳤다.



소비심리가 개선되면서 전체 업종의 매출이 전반적으로 늘어난 가운데 소비쿠폰 사용 대상인 영세·중소가맹점에 정책 효과가 집중된 것으로 해석된다.



업종별로 보면 연 매출 30억원 이하 식당 매출은 1조309억원에서 1조1천42억원으로 7.1% 늘어난 반면 연 매출 30억원 초과 식당 매출은 2천173억원에서 2천297억원으로 5.7% 늘어났다.



편의점에서도 연 매출 30억원 이하 점포의 매출 증가율이 7.7%로, 대형 편의점의 증가율(5.6%)보다 높았다.



커피전문점에서는 각각의 매출 증가율이 10.4%, 8.4%였고, 주유소는 각각 11.5%, 6.7%, 안경점은 40.7%, 23.1% 증가해 대부분의 업종에서 연 매출 30억원 이하 가맹점의 매출 증가율이 대형점을 웃돌았다.



이 기간 소비쿠폰을 사용할 수 없는 대형마트에서는 매출이 오히려 감소한 것으로 나타났다.



소비쿠폰을 쓸 수 있는 곳으로 결제 수요가 몰리면서 대형마트의 연 매출 30억원 이하 점포 매출은 전주보다 10.6%나 줄었고, 연 매출 30억원을 초과하는 점포 매출도 2.6% 감소했다.



허영 의원은 "민생 추경 집행 전후로 소비 심리 개선 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "소비쿠폰의 성과가 경기 회복과 성장의 선순환에 기여하도록 추가 대책을 마련할 것"이라고 말했다.



행정안전부에 따르면 민생회복 소비쿠폰은 지난 5일 기준 국민의 93.6%인 4천736만명에게 지급됐다.

