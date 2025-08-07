LG CNS, 印尼에 AI 데이터센터 짓는다

LG CNS가 국내 기업 최초로 해외에서 인공지능 데이터센터(AI DC·조감도) 구축 사업을 따냈다고 6일 밝혔다. 인도네시아 수도 자카르타에 약 1000억원 규모의 AI데이터센터(조감도)를 내년 말까지 완공한다.



LG CNS는 인도네시아 재계 서열 3위인 시나르마스 그룹과의 합작법인 ‘LG 시나르마스 테크놀로지 솔루션’을 통해 인도네시아 KMG사와 구축 계약을 체결했다. 자카르타에 지어질 AI 데이터센터는 10만대 이상의 서버를 둔 지상 11층, 연면적 4만6281㎡ 규모다. 수전용량(전력회사에서 받는 전기 총량)은 30㎿(메가와트)다. 이 사업에서 LG CNS는 1000억원대 규모의 냉각 시스템·전력·통신 등 인프라를 총괄하게 된다. KMG는 1단계 구축 사업 이후, 총 수전용량을 220㎿까지 확장해 인도네시아 최대 규모의 AI 데이터센터를 만들 계획이다.



이 사업에는 LG 그룹의 핵심 역량이 총동원된다. LG CNS의 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 역량과 LG전자의 데이터센터 냉각 기술, LG에너지솔루션의 배터리 솔루션 등이 투입된다. 대규모 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 뿜어낼 열을 식힐 기술로는 하이브리드 냉각 시스템이 적용된다.



LG CNS는 최대 130㎾(킬로와트)에 달하는 고집적 랙을 지원할 전력 시스템도 구축한다. LG CNS는 “130㎾는 일반적인 데이터센터 랙에 필요한 전력량의 24배”라며 “하나의 랙에 가능한 많은 수의 GPU를 적재하는 형태로 진화하고 있는 AI 데이터센터에도 안정적인 전력 공급이 가능하다”고 설명했다.

송은아 기자 sea@segye.com

