Z세대 60% “비싸도 ESG 기업 제품 살 것”

Z세대 10명 중 6명은 조금 비싸더라도 ESG(환경·사회·지배구조)를 실천하는 기업 제품에 지갑을 열 생각인 것으로 조사됐다.



대한상공회의소는 전국 17∼28세(Z세대) 350명을 대상으로 ‘ESG 경영과 소비 트렌드 인식 조사’를 한 결과 개인 신념과 가치관에 따라 소비를 결정하는 ‘미닝아웃’(가치소비)이 Z세대의 소비 흐름으로 떠올랐다고 6일 밝혔다. Z세대는 1997∼2012년 출생해 디지털 환경에서 성장한 첫 세대를 의미한다.



조사 대상자의 66.9%는 ‘조금 비싸더라도 ESG를 실천하는 기업의 제품을 구매하겠다’고 답했다. 사회적 물의를 빚었거나 문제 있는 기업은 불매하는 경향도 나타났다. 응답자들의 63.7%는 ‘기업의 비윤리적 행위나 ESG 관련 부정적 이슈로 구매를 중단한 경험이 있다’고 했다.



청년세대가 선택한 소비 키워드는 절약을 중시하는 ‘짠테크’(32.9%)에 이어 자신의 신념을 소비로 증명하는 ‘미닝아웃’(26.5%), ‘아보하’(아주 보통의 하루 속에서 소소한 만족을 의미·23.3%) 등이었다.



Z세대들은 기업 ESG 활동의 진정성에도 민감하게 반응했다. ‘그린워싱’(위장 환경주의)에 대해 조사 대상자의 65.4%는 우려를 표했다. 응답자의 절반 이상(54.2%)은 ‘취업이나 이직 시, 지원기업의 ESG 경영 수준을 확인하거나 입사 여부 결정 시 고려하고 있다’고 밝혔다.

송은아 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]