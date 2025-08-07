‘대만·파페치’ 끌고 ‘로켓’ 밀고… 쿠팡, 분기 최대 매출 또 경신

쿠팡이 올해 2분기 12조원에 육박하는 매출을 올려 역대 분기 최대 매출을 기록했다. 대만에 선보인 로켓배송 사업 성장세가 예상보다 빠르고, 지난해 인수한 파페치 등 성장사업에서 수익 구조가 개선된 영향이다. 장기 침체에 빠진 내수 시장에서도 고객 수요 확대에 힘입어 성장 동력을 이어가고 있다.



쿠팡 모기업 쿠팡Inc는 올해 2분기 매출이 11조9763억원(85억2400만달러·평균환율 1405.02원)으로 전년(10조357억원)보다 19% 늘었다고 6일 밝혔다.

쿠팡 배송차량이 이동하고 있다. 연합뉴스

이는 올해 1분기 세운 역대 최대 매출(원화 기준)을 한 분기 만에 뛰어넘은 것이다. 영업이익은 2093억원, 당기순이익은 435억원으로 모두 전년 동기 손실에서 흑자로 전환했다. 2분기 영업이익률은 1.7%로 1분기(2%)보다 0.3%포인트 떨어졌다. 이커머스(전자상거래 업체) 업계 특성상 낮은 마진율과 성장사업에 대한 투자 때문으로 풀이된다.



1분기에 이어 2분기에도 성장사업 부문이 실적을 올리는 데 주요 역할을 했다. 대만 사업과 파페치, 쿠팡이츠 등 성장사업 매출은 1조6719억원으로 전년보다 33% 성장했다. 직전 분기보다도 11% 증가해 매년, 매 분기 성장세가 이어지는 추세다. 쿠팡이 2022년 대만에 처음 진출하고 4분기 성장사업 매출이 1806억원이었는데, 3년도 채 안 돼 9배 넘게 성장한 셈이다.



대만 사업이 시장에 안착해 한국과 비슷하게 성장하고 있다는 게 쿠팡 설명이다. 김범석 쿠팡 의장은 “대만은 한국에서 소매 서비스 확장을 시작한 초기 몇 년과 비슷한 궤적을 보여 장기 성장 잠재력에 대한 확신이 커지고 있다”고 말했다. 대만 사업은 지난해 4분기와 올해 2분기 각각 직전 분기보다 23%, 54% 성장했다. 성장 폭이 갈수록 커지고 있고, 3분기 성장률은 2분기보다 클 전망이다. 기존 고객 매출이 강화돼 국내처럼 충성고객층이 두꺼워지면 장기적인 수익 구조를 형성할 것이란 분석이다. 쿠팡은 1분기 대만 와우멤버십(월 59대만달러·약 2600원) 무제한 무료 로켓배송·반품을 시작했다.

쿠팡은 대만 사업 성장 가능성을 재확인하고 투자를 늘릴 방침이다. 쿠팡은 이날 콘퍼런스콜에서 연초보다 높은 손실 전망치를 제시하면서 투자 확대 의지를 보였다. 거랍 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 “성장사업 가운데 대만에서의 잠재력이 빠르게 커짐에 따라 연간 조정 에비타(Ebitda) 손실이 9억∼9억5000만달러(1조3000억원)에 이를 것으로 예상한다”며 “이번 투자는 대만 서비스에 대한 확신이 높아졌음을 보여주는 것”이라고 했다. 국내 성장 공식과 마찬가지로 수익성을 높이기보단 미래 성장 가능성에 전폭적인 투자를 이어가겠다는 의미다.



프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·마켓플레이스·로켓그로스) 매출도 17% 늘어 성장에 기여했다. 로켓배송과 로켓프레시 등 주력 서비스에 대한 수요 확대가 지속했다. 당일·새벽배송 주문량은 전년 동기보다 40% 이상 늘었는데, 육류와 해산물 등 신선식품 부문 매출이 25% 증가해 상승률이 두드러졌다. 김 의장은 온라인 신선식품 수요가 꾸준히 늘어난 점을 주목하며 사업 강화를 주문했다.



중소기업들이 주 고객인 쿠팡 로켓그로스(FLC)는 프로덕트 커머스보다 몇 배 빠른 속도로 성장 중이다. 쿠팡은 자체 풀필먼트 인프라를 활용해 사업을 확장할 수 있게 대규모 투자를 이어갈 방침이다. 기술 부문에선 인공지능(AI) 등을 중심으로 효율성을 높이고 있다. 쿠팡은 AI를 성장과 마진 확대의 장기 동력으로 보고 있다. 김 의장은 “AI로 자동화와 휴머노이드 로봇 강화 등 쿠팡 운영에 변혁을 일으킬 것을 기대한다”고 말했다.

이정한 기자 han@segye.com

