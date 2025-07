[유통소식] 아모레퍼시픽, 라이브커머스 누적 판매액 1000억 돌파 外

롯데칠성음료가 과실탄산주 ‘레몬진’ 인지도 강화를 위해 아웃도어 콘셉트의 패션 브랜드 ‘세러데이 레저 클럽(Saturday Leisure Club)’과 협업한 굿즈 3종을 선보인다. 골든블루 인터내셔널은 오는 25일부터 27일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최되는 '2025 서울바앤스피릿쇼(2025 Seoul Bar & Spirit Show·바앤스피릿쇼)'에 참가한다. 아모레퍼시픽은 뷰티 브랜드사 최초로 라이브커머스 누적 방송 5000회를 기록, 판매 1000억원을 돌파했다.

◆ 아모레퍼시픽, 라이브커머스 누적 방송 5000회, 판매 1000억 돌파

아모레퍼시픽은 뷰티 브랜드사 최초로 라이브커머스 누적 방송 5000회를 기록하고 판매 1000억 원을 돌파했다고 22일 밝혔다.

아모레퍼시픽은 2020년 4월 헤라(HERA) 라이브 방송을 시작으로 본사 내 라이브 전담 조직과 전용 스튜디오를 신설하며 라이브커머스 역량 확보에 힘써왔다. 전문 인력을 포함한 장비와 기술을 내재화하면서 라이브 전 과정을 외부 의존 없이 자체 소화 가능한 구조로 구축했다.

2023년에는 국내 뷰티 브랜드사 최초로 자사몰인 아모레몰에 라이브 쇼핑 전용 공간 '라이브 탭'을 신설하고 실시간 방송과 지난 방송 보기, 방송 편성을 한눈에 볼 수 있도록 제공했다.

대폭 확대된 편의성을 발판 삼아 라이브 탭 오픈 첫 해 시청자 수는 약 300% 늘어났다.

이후 매년 100% 이상 성장하며 올해는 아모레몰 라이브 방송으로만 100억 원의 판매고를 기록했다. 지난달 마친 아모레몰 '2025 서머 아모레 세일 페스타'에서는 릴레이 라이브 방송을 통해 30억 원 규모의 기네스 실적을 달성하기도 했다.

이 같은 성과는 고객 중심의 콘텐츠 전략도 주효했다. 네이버, 카카오, GS SHOP, 롯데홈쇼핑, CJ온스타일 등 다양한 유통사와 연계해 라이브를 진행하며 협업 체계를 강화했다.

채널별 브랜드 충성 고객에게 신제품 출시 일정에 맞춘 구매 팁과 제품 정보를 선제적으로 전달하는 등 채널 특성에 최적화된 방송을 기획했다.

라이브의 이점을 활용한 다양한 뷰티 특화 프로그램도 선보이고 있다. 뷰티 전문 쇼호스트가 추천하는 공동구매 포맷의 '같이 살래?'와 같은 기획 프로그램을 신설해 전속 쇼호스트들에 대한 팬덤을 구축하며 고객 접점을 확대하고 있다.

아모레퍼시픽 e커머스 사업부 김경연 부사장은 "라이브를 통해 고객들과 실시간으로 소통하며 다양한 니즈를 충족시켜주기 위해 노력하고 있다"며 "AI 기술을 접목한 콘텐츠를 통해 라이브 경쟁력을 높이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

◆ 롯데칠성, 여름철 맞아 ‘레몬진’ 굿즈 3종 출시

롯데칠성음료가 과실탄산주 ‘레몬진’ 인지도 강화를 위해 아웃도어 콘셉트의 패션 브랜드 ‘세러데이 레저 클럽(Saturday Leisure Club)’과 협업한 굿즈 3종을 선보인다고 22일 밝혔다.

롯데칠성음료가 지난 2021년 5월에 선보인 레몬진은 통레몬 그대로 침출한 과실탄산주로 지난해까지 연평균 매출 40% 이상 꾸준히 성장했으며, 2025년 상반기까지 누적 판매량은 약 6천만 캔에(355ml캔 환산 기준) 달했다.

롯데칠성음료는 레몬진에 대한 소비자들의 관심이 높아진 가운데 제품의 로고를 다양한 소품 디자인으로 활용해 브랜드 인지도를 강화하고 특히 여름철 휴양지, 피크닉 등 야외활동 접점에서 증가하는 레몬진의 수요에 맞춰 이번 굿즈를 기획했다.

이번 레몬진 X 세러데이 레저 클럽 굿즈는 보냉 기능이 있는 친환경 ‘레몬진 쿨러백’과 가볍고 통기성 좋은 테리 코튼 소재의 ‘셔츠 자켓’, ‘반바지’ 3종으로 구성해 국내 대표 패션 플랫폼 ‘무신사’에서 한정 수량 판매될 예정이다.

레몬진 쿨러백 패키지는 레몬진 355ml캔 12개입으로 구성되어 있으며 전국 대형마트, 편의점 등 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “가볍게 즐길 수 있는 RTD 주류에 대한 관심이 높아진 가운데, ‘레몬진’을 찾는 소비자들에게 새로운 즐거움을 선사하고자 레몬진 굿즈 3종을 선보이게 됐다”면서 “통레몬 그대로 침출해 더욱 상큼하고 진한 레몬맛이 강점인 레몬진을 널리 알리기 위해 앞으로도 레몬진처럼 톡톡 튀는 마케팅 활동을 적극적으로 펼칠 계획”이라고 말했다.

◆ 골든블루 인터내셔널, '2025 서울바앤스피릿쇼' 참가

골든블루 인터내셔널은 오는 25일부터 27일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최되는 '2025 서울바앤스피릿쇼(2025 Seoul Bar & Spirit Show·바앤스피릿쇼)'에 참가한다고 22일 밝혔다.

바앤스피릿쇼는 위스키·브랜디·럼·보드카 등 다양한 주종과 함께 국내 주류 트렌드와 문화를 확인할 수 있는 박람회로 올해로 5회째를 맞이했다.

골든블루 인터내셔널은 '새 세상의 위스키'라는 테마로 브랜드 부스를 운영한다.

브랜드 부스에서는 ▲카발란(Kavalan) ▲노마드 아웃랜드 위스키(Nomad Outland Whisky·노마드) ▲맥코넬스(McConnell’s) 등 총 3종의 위스키를 만나볼 수 있다.

골든블루 인터내셔널은 이번 박람회에서 관람객들이 브랜드를 보다 깊이 있게 경험할 수 있도록 다채로운 현장 이벤트를 기획했다.

먼저 브랜드 개성을 살린 칵테일 이벤트를 운영한다.

매일 오후 2시 타이완 '카발란 바(Kavalan Bar)'의 저명한 바텐더 제임스 린과 팀 카발란 1기 바텐더들이 협업한 '카발란' 칵테일을 사전 예약한 인원들을 대상으로 제공한다.

이와 함께 스페인 곤잘레스 비야스의 브랜드 앰버서더 보리스 이반(Boris Ivan)이 '노마드'를 본인의 스타일로 해석한 스페셜 칵테일 또한 매일 오후 12시에 한정 수량으로 만나볼 수 있다.

브랜드에 대한 이해를 높일 수 있는 전문 프로그램도 준비돼 있다.

우선 오는 26일과 27일 대만 위스키 브랜드 카발란의 글로벌 앰버서더 데이비드 첸(David Chen)이 직접 방한해 브랜드 소개와 함께 위스키 관련 정보를 제공하는 '카발란: 대만의 정수(Kavalan - The spirit of Taiwan)'를 진행한다.

특히 골든블루 인터내셔널은 이번 행사에서 8월 이후 정식 출시를 앞두고 있는 '맥코넬스 쉐리 캐스크 피니쉬'를 행사 현장에서 국내 소비자들에게 최초로 공개할 예정이다.

박소영 골든블루 인터내셔널 대표이사는 "'바앤스피릿쇼'는 국내 주류 산업과 트렌드를 집약한 최대 규모의 주류 행사로 브랜드 경쟁력을 직접 확인할 수 있는 의미 있는 행사"라며 "향후 고객들이 직접 제품과 브랜드를 경험할 수 있도록 다채로운 행사 및 이벤트를 기획해 나가겠다"고 말했다.

◆ 호텔스닷컴, 휴가철 맞아 네이버페이·아스널FC·식물나라 프로모션

호텔스닷컴이 여름휴가철을 맞아 브랜드 제휴 캠페인을 실시한다고 22일 밝혔다.

호텔스닷컴 코리아에서 내달 한 달간 30만원 이상 호텔을 예약하면 네이버페이 포인트 5000원을 적립해준다. 포인트 지급일은 오는 10월 1일 오전 10시다.

또한 올여름 영국 프리미어리그 소속팀 아스널FC의 아시아 투어를 맞아 팬들을 위한 전용 숙박 할인 혜택을 제공한다.

호텔스닷컴은 아스널 FC의 공식 여행 파트너사다. 이번 제휴를 통해 싱가포르와 홍콩에서 열리는 경기 일정에 맞춰 합리적인 가격에 숙소를 예약할 수 있다.

경기일정은 △7월 23일 아스널 vs AC 밀란 (싱가포르) △7월 27일 아스널 vs 뉴캐슬 유나이티드 (싱가포르) △7월 31일 아스널 vs 토트넘 홋스퍼 (홍콩) 이다.

호텔스닷컴은 또한 식물나라와 협업해 미용에 관심 있는 여행객을 위한 특별 여름 프로모션을 선보인다.

올리브영 온라인몰 행사 페이지에서 식물나라 제품을 2만원 이상 구매한 소비자에게는 호텔스닷컴 10% 할인 쿠폰이 증정된다.

프로모션은 7월 14일 ~ 12월 31일이며 여행 기간은 2026년 3월 31일까지다.

여름 휴가 기간 동안 호텔스닷컴에서 국내 일부 호텔을 예약하면 깨끗한나라 better 대나무 로션티슈와 압축타월로 구성된 웰컴 키트를 선착순으로 무료 제공한다.

주요 참여 호텔은 파라다이스 호텔 부산, 그랜드 조선 부산, WE호텔 제주, 메이필드호텔 서울 등이다.

예약기간은 7월 16일 ~ 8월 31일이며 여행기간은 오는 10월 15일까지다.

◆ 크록스, 에어서울과 함께 ‘Fly Comfy’ 캠페인 전개

캐주얼 풋웨어 브랜드의 글로벌 리더 크록스가 항공사 에어서울(Air Seoul)과 협업해 여름 휴가철 특별한 탑승 경험을 제안하는 ‘Fly Comfy(플라이 컴피)’ 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.

올 여름 여행의 질을 좌우하는 핵심 요소로 ‘편안함’이 부각되는 가운데, 크록스는 이를 실제 여행 경험과 연결 짓는 이색 협업을 에어서울과 함께 기획했다. 가볍고 편안한 착화감으로 이미 ‘여행 필수템’으로 자리 잡은 크록스는 이번 캠페인을 통해 기내부터 여행지까지 여정 전반에서 브랜드의 감성과 실용성을 자연스럽게 체험할 수 있는 다채로운 콘텐츠와 프로모션을 선보인다.

8월 한 달간 에어서울이 운영하는 전노선의 프리미엄 이코노미 좌석 ‘민트존’에 크록스 헤드레스트 커버를 적용한 특별 기내 공간 ‘Crocs Comfy Zone’이 운영된다. 넓은 레그룸을 갖춘 민트존 좌석에서 비행 중에도 크록스의 편안함과 브랜드 아이덴티티를 자연스럽게 경험할 수 있다.

민트존 예매 고객 중 사전 신청자에게는 ‘Crocs Comfy Kit’가 선착순으로 증정된다. 총 300명 한정으로 제공되는 이번 키트는 여행 콘셉트의 ▲크록스 백 ▲클래식 클로그 ▲여권 및 탑승권 홀더 ▲네임택 ▲테마 스티커 ▲지비츠 참 팩 ▲리플렛 등으로 구성돼 여행의 설렘을 더한다. 키트는 오는 8월 11일부터 31일 사이 민트존을 탑승하는 고객 중 신청자에 한해 제공된다.

이와 함께 크록스는 유명 여행 인플루언서와 협업해 여행 준비부터 공항, 기내, 여행지까지 ‘크록스와 함께하는 편안한 여정’을 감각적으로 담은 브이로그 콘텐츠를 선보인다. 또한 8월 한 달간 크록스를 신고 공항을 방문한 누구나 참여할 수 있는 ‘Fly Comfy 인증샷 이벤트’도 진행된다.

이와 함께 국내 최대 규모인 ‘신세계백화점 하남점 아이콘 스토어’에서는 ‘Fly Comfy’를 테마로 한 인피니티 미러룸 포토 스팟 이벤트가 진행된다. 미러룸에서 인증샷을 촬영하고 필수 해시태그 및 계정 태그와 함께 인스타그램에 업로드하면, 매장에서 미니 클로그와 지비츠™ 참 3종을 증정하며, 추첨을 통해 크록스 백, 네임택, 스티커 등 다양한 경품도 제공될 예정이다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

