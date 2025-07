캄파리코리아, 부나하벤·블랙보틀 ‘2025 서울 바앤스피릿쇼’ 참가

캄파리코리아는 오는 25일~26일 서울 코엑스에서 개최되는 바쇼에 부나하벤과 블랙보틀이 참가한다고 17일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 바쇼는 국내 유일의 바&스피릿 전문 전시회로, 매년 주류 산업의 새로운 문화와 트렌드를 선도하며 위스키 애호가들 사이에서 높은 관심을 받고 있다.

부나하벤과 블랙보틀은 브랜드 전용 부스를 운영하며 아일라 해안가에 위치한 부나하벤 증류소의 유서 깊은 헤리티지를 반영한 다양한 제품을 선보인다. 부나하벤 부스는 증류소 설립 초기부터 1993년까지 위스키 생산에 필요한 모든 물자를 실어 나르던 역사적인 선착장의 모습을 재현했다. 블랙보틀 부스 역시 브랜드 특유의 독창적인 스모키 블렌드를 시각적으로 구현해 강렬한 인상을 남긴다는 평가다.

현장에서는 포토존 운영을 비롯해 부나하벤 전용 글라스 구매, SNS 인증 이벤트 참여 시 다양한 브랜드 굿즈를 증정하는 등 소비자 체험 프로그램도 마련된다.

이번 바쇼에서 부나하벤 한정판 제품이 국내 최초로 공개된다. 2025년 신제품 '투라스 마 넘버 원(Turas Math No.1)'을 비롯해 아일라 섬의 대표 위스키 페스티벌 '페스 아일(F?is ?le)'을 기념해 지난해 선보인 '루비 포트 캐스크 피니시 14년(Ruby Port Cask Finish 14Y)', '트리플 셰리 우드 피니시 23년(Triple Sherry Wood Finish 23Y)' 등 총 3종을 선보인다. 해당 제품들은 하루에 한 시간씩 정해진 시간에만 한정 혜택가로 만나볼 수 있다.

오는 25일과 26일에는 부나하벤과 블랙보틀의 마스터 블렌더 줄리앤 페르난데스가 직접 참여하는 마스터 클래스를 통해 브랜드의 철학과 신제품에 얽힌 스토리를 생생하게 전할 예정이다. 줄리앤 페르난데스는 20대 후반의 젊은 나이에 최연소 여성 마스터 블렌더로 발탁된 후 왕성한 활동을 통해 '2022 올해의 마스터 블렌더(Master Blender of the Year)', '2024 키퍼스 오브 더 퀘이크(Keepers of the Quaich)' 등 권위있는 상을 수상하며 위스키 업계의 새로운 롤 모델로 주목받고 있다.

줄리앤 페르난데스와 직접 만날 수 있는 '밋 앤 그릿(Meet & Greet)' 프로그램도 관심을 끈다. 부스 방문객들은 제품 보틀에 직접 사인을 받거나 기념사진을 찍는 등 특별한 순간을 경험할 수 있다. 더 자세한 내용은 바쇼 공식 홈페이지 또는 부나하벤·블랙보틀 공식 인스타그램 채널을 통해 확인 가능하다.

캄파리코리아 관계자는 “이번 서울 바앤스피릿쇼는 단순한 시음 행사를 넘어 부나하벤과 블랙보틀의 헤리티지와 철학을 입체적으로 경험할 수 있는 특별한 자리”라며 “마스터 블렌더의 깊이 있는 이야기와 국내 미 출시 라인업까지 오직 현장에서만 가능한 진귀한 순간을 놓치지 않길 바란다”고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]