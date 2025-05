‘충충충 사후르’ 이게 뭔데?…“밈을 알려면 충주맨을 보라”

충주시 유튜브 채널에 올라온 최근 ‘충충충 사후르’

웃통을 벗은 충주맨 김선태 주무관이 충주시선거관리위원회 앞에서 투표함에 들어가 돌도끼를 하늘로 들고 있다. 표정도 자못 비장하다. 충주맨은 ‘공명선거’라고 적힌 표지석 옆에서도 같은 포즈를 취했다. 이어 21대 대통령선거 투표 독려 영상임을 알린다. 17초의 짧은 영상은 큰 웃음을 유발하며 하루 만에 80만회 조회수를 돌파했다.

‘충충충 사후르’의 한 장면. 충주시 유튜브 채널 캡처

‘한국판 퉁퉁퉁 사후르’의 한 장면. 울주군 유튜브 채널 캡처

일부에선 그러나 영상이 무슨 내용인지 해설이 필요할지 모른다. 모두 최신 ‘밈’과 관련 있어서다.

8일 업계에 따르면 해당 영상은 울주군 유튜브 채널에 지난달 말 올린 ‘한국판 퉁퉁퉁 사후르’를 패러디한 것이다.

울산 옹기축제 홍보를 위한 것으로, 항아리에 들어간 상의 탈의 남성이 돌도끼를 들고 있다.

충주맨은 항아리 대신 선거함에 들어갔고, 충주맨임을 고려해 ‘충충충’을 사용했다.

‘항아리게임’ 캐릭터(왼쪽)과 ‘퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 사후르’. 누들케이크 스튜디오·유튜브 캡처

돌도끼를 들고 항아리에 들어가 있는 남성은 온라인게임 ‘겟팅 오버 잇 위드 베넷 포디(Getting Over It with Bennett Foddy)’에 등장하는 캐릭터다. 온라인에선 ‘항아리게임’으로 불린다. 마우스로만 곡괭이를 움직여 정상으로 올라가면 되는 게임인데 어렵다는 평이 많다.

여기서 또 하나, ‘퉁퉁퉁 사후르’도 알아야 온전히 이해할 수 있다.

이는 전세계적으로 유행하는 인터넷 밈 ‘이탈리안 브레인롯’의 인기 캐릭터 중 하나다. 이탈리안 브레인롯은 생성형 인공지능(AI)으로 기괴하고 비논리적인 생명체(?)를 만들고 이탈리아풍 이름을 붙여 캐릭터를 만드는 일종의 놀이다.

‘퉁퉁퉁 사후르’의 정식 명칭은 ‘퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 사후르’다. 퉁이 9번이다.

퉁퉁퉁 사후르는 야구방망이를 들고 다니는 갈색 나무토막이다. 싸울 때 거인으로 변하고, 순간이동 능력이 있어 이탈리안 브레인롯 세계관 내에서 최강자로 묘사된다.

울주군 ‘한국판 퉁퉁퉁 사후르’는 원조 퉁퉁퉁 사후르의 최강자 캐릭터를 따온 것으로 보인다.

이탈리안 브레인롯에는 퉁퉁퉁 사후르 외에도 나이키 신발을 신은 상어 ‘트랄랄레로 트랄랄라’, 악어와 폭격기를 합성한 ‘봄바르디로 크로코딜로’, 샌들을 신고 선인장 몸을 가진 코끼리 ‘리릴리 라릴라’ 등 수많은 캐릭터가 지속해서 생겨나고 있다.

이탈리안 브레인롯의 또 다른 캐릭터인 ‘트랄랄레로 트랄랄라’(왼쪽)와 ‘브르르 브르르 파타핌’. 유튜브 캡처

항아리게임과 이탈리안 브레인롯을 결합한 울주군과 충주시 홍보 영상에 “재치있다”는 반응이 쏟아지고 있다. 울주군 영상에는 “공무원, 쉽지 않다”는 글부터 “옹기축제의 존재를 확실히 알았다”는 긍정적인 댓글이 잇따라 달렸다. 충주시 영상의 한 댓글은 “게임을 패러디하는 공공기관을 패러디하는 공공기관”이라고 했고, 또 다른 댓글은 “지인이 인터넷에서 밈을 알아야 한다면 고개를 들어 충주맨을 보게 하라”고 적었다.

이진경 기자 ljin@segye.com

