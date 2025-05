2NE1(투애니원) 산다라박이 반전 몸매를 자랑했다.

산다라박은 4일 인스타그램에 "Be the NEXT: 9 Dreamers! MC Dara"라는 글과 함께 화려한 스타일로 변신한 모습을 공개했다.

산다라박은 검은색 미니드레스를 입고 포즈를 취했다. 레드립 화장을 하고 섹시한 분위기를 완성했다. 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑해 눈길을 끈다.

산다라박이 쓴 'Be the NEXT:9 Dreamers'는 한국 필리핀 합작 글로벌 오디션이다. 산다라박은 필리핀에서 보낸 유년시절 중 오디션 프로그램을 통해 연예계에 들어섰다. 한국 필리핀 양국에서 활동한 경험이 있는 만큼, 한국 필리핀 합작 오디션의 MC를 맡아 활약 중이다.

한편 산다라박이 속한 2NE1은 지난달 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 '2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울'을 진행하며 15주년 기념 아시아 투어의 마침표를 찍었다.

