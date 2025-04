한국뉴욕주립대 FIT, 세계 최고 패션스쿨 1위 ‘영예’

한국뉴욕주립대학교는 패션기술대학교(Fashion Institute of Technology·FIT)가 글로벌 비즈니스 매거진(CEOWORLD Magazine)이 발표한 ‘2025년 세계 최고의 패션 스쿨(Best Fashion Schools In The World For 2025)’ 평가에서 1위를 차지했다고 10일 밝혔다.

세계 1위 패션스쿨인 FIT는 미국 뉴욕에 본교를 둔 특성화 대학이다. 패션 디자인·비즈니스 분야에서 오랜 역사와 우수한 교육 성과를 자랑한다. 2019년과 2021년, 2023년도에 이어 네 번째로 1위를 차지하는 영예를 안았다.

이번 순위는 2024년 11월 15일∼2025년 2월 22일 전 세계 180개 지역에서 활동 중인 25만명 이상 패션산업 종사자 대상의 설문조사를 기반으로 한다. 선정 기준에는 △글로벌 브랜드 영향력 △채용 담당자 평가 △고용주 피드백 △취업률 △입학 기준 △전공 특화 △학문적 평판 등 항목이 포함됐다.

한국뉴욕주립대는 송도경제자유구역의 인천글로벌캠퍼스(IGC)에 2012년 개교했다. 학부와 석·박사 과정을 모두 갖춘 국내 최초의 미국 대학이다. 북미 최고 수준의 이공계인 스토니브룩대(Stonybrook University·SBU)와 패션기술대의 유수 학과를 유치해 운영 중이다. 이곳 학생들은 뉴욕 캠퍼스와 동일한 교육과정을 이수한다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

