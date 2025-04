백악관, '트럼프 90일간 관세 일시중단 검토' 보도에 "가짜뉴스"

US President Donald Trump speaks during an executive order signing in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Monday, Feb. 10, 2025. Trump plans to impose 25% tariffs on all US imports of steel and aluminum, broadening his trade restrictions to some of the country's top trading partners and seeking to protect domestic industries that helped him win battleground states last year. Photo by Al Drago/UPI/2025-02-11 09:43:52/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호 관세로 미국을 비롯한 전세계 주요 주식시장이 폭락세를 이어가는 가운데 트럼프 대통령이 90일간 관세를 일시 중단하는 것을 검토하고 있다는 보도가 7일(현지시간) 나왔으나 백악관은 이를 '가짜 뉴스'라고 밝혔다.

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 이날 트럼프 대통령이 중국을 제외한 모든 나라에 관세를 90일간 일시 중단하는 방안을 고려하고 있다고 말했다고 로이터 통신, 스푸트니크 등이 경제전문방송인 CNBC를 인용해 이날 오전 각각 속보로 보도했다.

그러나 금융전문매체 포렉스라이브는 실시간 보도에서 "출처가 불확실하다"면서 주의를 요구하며 "CNBC를 인용한 보도가 있으나 CNBC는 이를 보도하지 않았다"고 말했다.

이후 백악관은 이 보도에 대해 '가짜 뉴스'라고 밝혔다

백악관 신속대응팀이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상을 보면 해싯 위원장은 폭스뉴스에 출연해 '90일간의 유예(pause)를 검토할 것이냐'는 질문을 받고 "트럼프 대통령은 트럼프 대통령이 결정하려는 것을 결정할 것"(the president is going to decide what the president is going to decides)이라고만 언급했다.

신속대응팀은 이 영상 함께 올린 글에서 "해싯 위원장은 그 말을 하지 않았을 뿐만 아니라 트럼프 대통령은 '모든 것이 바뀌어야 한다. 특히 중국과'라고 분명히 말해왔다"라고 밝혔다.

CNBC도 캐롤라인 레빗 백악관 대변인을 인용해 90일 일시 중단 검토설에 대해 "가짜 뉴스"라고 보도했다.

'90일간 관세 일시 중단 검토' 보도가 나간 뒤 이날 3일째 급락하던 뉴욕증시는 상승으로 급반전했으나 백악관이 '가짜뉴스'라고 밝힌 뒤 다시 하락하는 등 시장도 혼란 상황이 연출됐다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 4일 모든 나라에 기본관세율인 10% 이상의 관세를 부과하는 상호관세 조치를 발표했다.

기본 관세 10%는 지난 5일부터 시행되고 있으며 한국(25%)을 비롯해 미국이 이른바 '최악 침해국'으로 분류한 국가에 대한 개별 상호관세 조치는 오는 9일부터 시행된다.

