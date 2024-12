성인 천식에 필수인 ‘흡입·경구 스테로이드’, 중년 여성 골다공증·골감소증 위험 2배 가량 증가

성인 천식이나 알레르기 질환 치료를 위해 흡입·경구 스테로이드를 장기간 사용할 경우 골감소증, 골다공증 위험이 증가한다는 연구결과가 나왔다.

아주대병원 알레르기내과 박해심 교수(가톨릭대 성빈센트병원 전현섭 교수)와 의료정보학교실 박래웅 교수(장준혁 대학원생)는 아주대병원에서 진료를 받고 있는 성인 천식 환자 1252명을 대상으로 흡입·경구 스테로이드의 장기간(10년) 사용에 따른 △ 골감소증 △ 골다공증 △ 골절 위험도 △ 골 대사 변화치 등을 분석한 결과 이같이 나왔다고 12일 밝혔다.

국제 천식 진료지침에 따르면, 증상 조절 및 악화 방지를 위해 흡입 스테로이드(증상 단계에 따라 저용량~고용량)를 유지 치료제로 사용하고, 증상 악화 시 경구 스테로이드를 사용하는 것을 권고하고 있다. 하지만 스테로이드를 장기간 사용할 경우 골감소증, 골다공증 위험의 우려가 있다.

이번 연구 결과 성인 천식, 특히 50세 이후 여성에서 경구 스테로이드의 복용량이 높을수록 골다공증과 골절 위험도가 2배 이상 증가한 것을 확인했다. 또 흡입 스테로이드의 경우 골다공증에 변화는 없지만, 골감소증 위험률이 1.9배(특히 고용량 사용 시) 증가했다.

박래웅 교수는 “이번 연구는 10년 이상 치료해 온 환자들의 임상 결과를 반영한 결과로 성인 천식 환자 치료에 필요한 가이드를 제시했다는 데 의의가 있다”고 밝혔다.

박해심 교수는 ”성인 천식 환자에서 장기 치료 시 잦은 천식 악화로 인한 경구용 스테로이드 사용 증가가 골다공증과 골절 위험률을 증가시킬 수 있음을 확인했다“면서 ”경구 혹은 흡입 스테로이드를 장기간 사용할 경우 골감소증·골다공증 발생에 유의해야 한다“고 말했다.

이번 연구 결과는 미국 알레르기·천식·면역학회 학술지 ‘알레르기·임상 면역학 저널(Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice)’ 최근호에 게재됐다.

정진수 기자 jen@segye.com

