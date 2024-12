코리아교육그룹-베트남 정부기관, 미래 혁신을 위한 산학협력 MOU 체결

코리아교육그룹(KEG)은 지난 3일 베트남 과학기술부 산하 과학기술혁신연구소(VISTI) 내 혁신기술서비스센터(ITSC)와 베트남 과학기술혁신연구소(VISTI)에서 협력 체계 구축을 위한 협력 논의 및 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

베트남 과학기술혁신연구소(VISTI)는 베트남 과학기술부(MOST) 산하 주요 연구 기관으로, 베트남의 과학기술 발전을 위해 정책을 수립하는 등 국가 과학 기술 발전에 기여하고 있다. 또한, 한국 정부와 협력하여 국제 공동 연구를 활발히 추진 중에 있다.

이날 행사에는 베트남 과학 기술부(MOST, Ministry of Science and Technology) 부국장 응우옌 반 투옹(Nguyen Van Thuong), 과학 기술 혁신 연구소(VISTI, Vietnam Institute of Science Technology and Innovation) 소장 부반 티치(Vu van Tich), 정보기술서비스센터(ITSC, Information Technology Services Center) 센터장 쩐 부 투안 판(Tran Vu Tuan Phan), 코리아교육그룹 김양곤 전무, 베트남 국립 연구소 및 과학교육학과에서 참석했다.

양측은 미래 혁신을 위한 서로의 협력을 다짐했으며 ▲교육 ▲연구 ▲컨설팅 ▲과학 ▲기술 ▲혁신 개발 서비스 분야의 상호 협력 관계 수립을 약속했다. 또한, 이번 업무협약식에서 ▲교육 프로그램의 공동 개발 ▲학술 교류 및 공동 연구 ▲학생 교류 프로그램 개발 ▲AI 활용 역량 강화 및 자문 관련 부문의 협력 체계를 마련하기로 했다. 이를 통해 상호 협력 관계를 구축하고, 교육 기술 및 혁신적인 개발을 함께 추진해 나갈 것을 결의했다.

한편 코리아교육그룹(KEG)은 교육 서비스를 핵심사업으로 성장해 가고 있는 교육 전문 기업이다. 컴퓨터그래픽, 게임, IT, 뷰티, 요리, 항공승무원, 엔터 등의 다양한 교육서비스 및 전문 인력 양성을 통하여 국가 발전에 공헌하고 있다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]