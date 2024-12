SPC 파스쿠찌, ‘올림피아 자그놀리’ 굿즈 4종 출시

SPC그룹 제공

SPC그룹이 운영하는 이탈리아 정통 커피전문점 파스쿠찌가 이탈리아 일러스트레이터 올림피아 자그놀리(Olimpia Zagnoli)의 아트웍 제품 4종을 출시했다.

이탈리아 밀라노 출신의 일러스트레이터 올림피아 자그놀리는 선명한 라인과 생기 넘치는 색감을 활용한 디자인으로 해외 명품 브랜드는 물론 뉴욕타임즈(The New York Times)와 뉴요커(The New Yorker)의 이미지 디자인을 맡았다. 국내에서도 2022년(세종문화회관), 2023년(창원성산아트홀)에 ‘Life is Color’를 주제로 전시회를 열었다.

파스쿠찌에서 선보인 아트웍 제품은 다양한 소품을 수납할 수 있는 넉넉한 크기의 ‘아트백’ 2종과 간단한 소지품을 보관할 수 있는 ‘파우치’ 2종이다. 올림피아 자그놀리의 대표작품인 ‘플라워 파워(Flower Power)’와 파스쿠찌의 시그니처 제품 에스프레소·그라니따·젤라또 등을 작가 특유의 생동감 넘치는 이미지로 표현했다.

파스쿠찌는 아트웍 제품 출시를 기념해 사전 예약 프로모션을 진행한다. 오는 6~15일 해피오더 애플리케이션에서 ‘시그니처 정통 티라미수’와 함께 구성된 세트를 예약 구매하면 최대 6000원의 혜택을 제공한다. 픽업 기간은 23일부터 25일까지이며 선택한 매장에서 수령 할 수 있다.

파스쿠찌 관계자는 “파스쿠찌 이미지와 부합하는 이탈리아 작가와 함께 한정판 굿즈를 선보였다”며 “앞으로도 고객들이 일상에서 이탈리아의 감성을 느낄 수 있도록 다양한 제품들을 선보일 것”이라고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

