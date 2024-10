윤홍근 BBQ 회장, 美 뉴욕주 상원의원에게서 감사장 받아

제너시스BBQ 그룹이 미국 뉴욕 소방관들의 헌신을 조명하는 문화 사업 후원 공로를 인정받아 존 리우 뉴욕주 상원의원에게서 감사장을 받았다고 31일 밝혔다. BBQ 제공

BBQ가 미국 지역 사회에서의 선한 영향력 전파에 따른 감사장을 받았다.

제너시스BBQ 그룹은 뉴욕 시민 안전을 위해 일하는 소방관들의 헌신을 조명하는 문화 사업에 후원하고, 존 리우 뉴욕주 상원의원으로부터 감사장을 받았다고 31일 밝혔다.

앞서 BBQ는 뉴욕 플러싱에 위치한 FDNY(Fire Department of the City of New York·뉴욕 소방국) 엔진 273·사다리 129중대의 소방서 정문 벽화 제작 프로젝트에 3000달러를 기부하고 대원들에게서 감사패를 받았다.

존 리우 상원의원도 지역 사회 발전을 위한 일에 뜻을 함께해 준 BBQ 지원에 감사의 마음을 담아 감사장을 전달했다.

BBQ는 지난해 11월, 미국 전 매장에서 경찰 대상 특별 할인 제도를 도입해 지역 치안 강화에 이바지하며 NYPD(New York Police Department·뉴욕 경찰국)로부터 감사패를 받은 바 있다.

존 리우 상원의원은 “지역의 새로운 랜드마크가 될 소방서 벽화 제작에 후원을 통해 공동체에 새로운 활기를 불어넣어 준 BBQ에 감사드린다”고 말했다.

윤홍근 BBQ 회장은 “미국 진출의 기반을 닦은 뉴욕에서 소방관들의 노고를 기리는 뜻깊은 일에 힘을 보태게 돼 기쁘다”며 “BBQ가 진출해 있는 국가의 지역 사회 발전을 위해 할 수 있는 일을 지속적으로 강구하겠다”고 밝혔다.

