"화순여행 처음이세요?" 금호리조트, 지역관광 위한 여행가이드 제작

금호리조트(대표이사 김성일)가 전국 5개(화순·통영·설악·제주·아산) 지점 지역 관광 활성화를 위한 ‘금호리조트 트립가이드’를 발행한다.

금호리조트는 지역 문화관광재단과 상생·협력하여, 리조트 투숙객 및 지역을 방문한 여행객들에게 로컬이 가진 고유한 매력을 선사하는 한편, 지역과 기업을 소개하는 기회로서 이번 트립가이드를 제작했다.

취향에 따라 다양한 지역문화를 즐길 수 있도록 주요 관광단지 소개와 함께 인근 축제 및 지역 특색을 살린 여러 체험 프로그램을 연계해 풍성한 여행 경험을 제공한다는 방침이다.

‘금호리조트 트립가이드’는 화순스파리조트 편을 시작으로 통영마리나리조트·설악리조트(11월), 제주리조트·아산스파비스&스파포레(12월) 편 등 금호리조트 홈페이지와 공식 SNS를 통해 순차적으로 만나볼 수 있다. 첫 편으로 게시된 화순스파리조트 트립가이드에서는 ▲힐링 BEST, ▲핫플 BEST, ▲키즈체험 BEST 등 3가지 콘셉트에 맞춘 화순의 주요 관광지를 제안하고, 화순군문화관광재단과 연계한 이벤트를 진행한다.

화순스파리조트 편 오픈과 함께 고객 참여를 독려하는 SNS 이벤트도 준비했다. 금호리조트 공식 인스타그램에서 다음달 24일까지 화순을 여행하면서 경험했던 특별한 순간을 공유하는 ‘화순, 이순간’ 여행 콘텐츠를 업로드하거나 ‘마이 원픽 화순, 가고 싶은 여행지’에 댓글을 남기면 추첨을 통해 객실 이용권, 부대시설 이용권, 편의점 모바일 상품권 제공 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

이 외에도 금호리조트는 투숙객을 대상으로 오는 11월 2일부터 양일간 진행되는 제25회 화순운주 문화축제 ‘싸목싸목 운주마실’에 참가하거나 체험 프로그램 참여 인증 시, 선착순으로 핸드타올 및 담요를 증정한다. 축제 현장에서는 화순군문화관광재단과 금호리조트 공식 인스타그램을 팔로우한 참가자들에게 푸짐한 경품도 제공한다.

김성일 금호리조트 대표는 “지역관광 활성화에 기여하는 선순환 구조를 구축하고자 지역 문화관광재단과 협력, 트립가이드를 제작하고 고객들에게 지역 내 숨은 명소들을 선보이게 됐다”라며 “앞으로도 지역의 관광자원과 금호리조트가 시너지를 낼 수 있는 마케팅 활동을 적극 이어가며, 고객 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

