세라젬 26주년…이경수 대표 “종합 홈 헬스케어 기업으로”

세라젬이 창립 26주년을 맞아 세라젬 서울타운에서 창립기념식을 진행했다고 25일 밝혔다.

세라젬 창립 26주년 기념식. 세라젬 제공

행사는 웰카페, AS 등 서비스 직원과 해외 근무 직원을 위해 줌(ZOOM)으로 동시 생중계했다. 세라젬은 재직하고 있는 모든 임직원들의 이름을 삽입한 대형 미디어월(We make CERAGEM! We are CERAGEMER!)을 준비하고 장기근속자·고객 인터뷰 영상을 공유해 임직원의 자긍심과 소속감을 고취시키는 시간을 가졌다.

연이어 직원 공모로 접수된 ‘창립기념 백일장’ 수상작을 선정하고 25년, 20년 등 장기근속자를 시상했다. 기념식 이후에는 대표이사 주관으로 타운홀 미팅을 개최해 회사의 현황과 비전을 공유하고 7케어 솔루션을 기반으로 새로운 도약을 다짐하는 자리를 마련했다.

이외에도 창립 26주년을 기념하여 국민체육진흥공단과 함께 임직원 체력 증진을 위한 사내 행사를 진행했다. ‘세라제머의 체력은 세라젬의 힘’이라는 주제로 체력 증진센터를 열고 임직원 체력 향상을 돕기 위한 체력 측정과 전문가와의 운동 상담 등을 지원했다.

한편, 1998년에 설립된 세라젬은 세계 최초로 마스터 시리즈 등 척추 의료기기를 개발하는 등 헬스케어 노하우와 기술력을 통해 전 세계 고객들의 건강한 삶을 높이는데 기여하고 있다. 7케어 솔루션이라는 기업 비전에 발 맞추어 △새로운 헬스케어 솔루션 개발 △소비자 구매결정을 돕는 체험 기회 제공 △차별화된 고객 중심 서비스 제공 등을 펼치고 있다.

세라젬 이경수 대표는 “세라젬이 이 자리까지 올 수 있었던 것은 한결같이 세라젬을 응원해준 고객분들과 맡은 바 최선을 다하는 임직원 덕분”이라며 “국내 사업을 처음으로 시작했던 6년 전 초심으로 돌아가 새롭게 도약하기 위한 혁신 활동을 펼쳐 건강하고 좋은 삶을 실현하는 토탈 홈 헬스케어 기업으로 발전해 나가자”라고 말했다.

