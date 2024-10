6일 부산 광안리 해변에서 열린 2024 APP(패들서프 프로협회) 월드투어 부산 SUP 오픈대회에서 프로 장거리부문에 출전한 남자 선수들이 힘찬 출발을 하고 있다. 대한패들서프 프로협회(KAPP) 제공

2024 APP(패들서퍼 프로협회) 월드투어 부산 SUP 오픈 대회를 축하하기 위해 5일 밤 부산 광안 해변에서 열린 드론쇼에서 패들보드를 젓는 모습이 연출되고 있다. 대한패들서프 프로협회(KAPP) 제공

6일 부산 광안리 해변에서 2024 APP(패들서퍼 프로협회) 월드투어 부산 SUP 오픈(이하 부산 SUP 오픈) 대회가 열렸다. KAPP(대한 패들서프 프로협회)가 주최하고 부산 수영구가 주관하는 이 대회는 5, 6일 이틀동안 광안리 해변에서 단거리 300m, 장거리 3km, 6km, 9km와 1km 기록 측정 경기 등 프로선수와 아마추어 선수가 함께 참여해 기량을 뽐냈다. APP 월드투어는 2010년부터 매년 전 세계 주요 도시를 순회하며 열리고 있는 패들보드 프로 대회로 지난 2022년 대한민국 최초 SUP 국제대회 개최를 시작으로 올해 세 번째 대회를 맞았다.

KAPP(대한패들서프 프로협회) 제공

