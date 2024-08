유니클로, 티셔츠 디자인 콘테스트 ‘UT그랑프리 2025’ 개최

유니클로가 티셔츠 디자인 콘테스트인 ‘UT그랑프리 2025’(UTGP·UT Grand Prix)’를 개최한다고 30일 밝혔다.

영국 런던 테이트 모던 미술관과 함께하는 이번 그랑프리 콘테스트는 ‘미래를 만들다–플레이를 통한 인스퍼레이션’(CREATE THE FUTURE – Be Inspired by Play) 주제로 진행된다.

오는 10월15일까지 전 세계 누구나 응모할 수 있다.

유니클로와 테이트는 2016년 파트너십 체결 이후 ‘모두를 위한 예술과 플레이’란 가치를 지향하며 쉽게 예술과 문화를 접할 수 있도록 노력해 왔다.

유니클로와 테이트의 파트너십으로 무료 가족 프로그램인 ‘유니클로 테이트 플레이’(UNIQLO Tate Play)를 테이트 모던 미술관에서 운영해 오고 있다.

이에 유니클로는 내년에 개관 25주년을 맞이하는 테이트 모던과 함께 티셔츠 콘테스트를 개최한다.

대상 수상자에게는 2만 달러(약 2600만원)의 상금이 주어지고, 수상작은 유니클로의 2025 봄여름 UT 컬렉션에 포함돼 전 세계 유니클로 매장 및 온라인에서 판매될 예정이다.

대상 수상자는 테이트 모던의 특별 프라이빗 투어에 참석할 수 있는 기회도 얻는다.

김지호 기자 kimjaw@segye.com

