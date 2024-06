NHN벅스, ‘물빛여름’ 등 신규 제작 앨범 발매… ‘음원 유통 사업 지속 강화’

NHN벅스는 음원 유통 사업을 강화하고 잠재력 있는 국내 아티스트를 지원하기 위해 2개의 신규 제작 앨범을 발매할 예정이라고 28일 밝혔다.

NHN벅스는 자체 음원 IP를 확보하기 위해 지속적으로 B2B 음원 유통 사업을 확대 중이다. 꽃(The Season of Flower), 퍼스트핸드(Firsthand), 클리셰(Cliché) 등 다양한 형태의 앨범 제작 프로젝트를 진행하면서 최근 ‘꽃(김조한)’, ‘나뭇잎(정승원)’, ‘남들은 추워도 우린 뜨거웠던 그 계절(노을)’과 같은 음원을 발매한 바 있다.

이어 7월초에는 역량 있는 아티스트의 앨범 발매를 지원하는 형태로 2개의 신규 제작 앨범을 공개할 예정이다. 7월1일 오후 6시 벅스 등 음원 플랫폼을 통해 6인조 밴드 ‘달담’의 ‘물빛여름’을 선보인다. ‘달을 보며 담을 넘는다’는 의미의 달담은 2020년 데뷔한 후 ‘세상이 멈췄다’, ‘졸업’, ‘여름도둑’ 등의 곡을 발표했다. 이번에 공개될 ‘물빛여름’은 뜨거운 여름의 추억을 노래한 곡이다.

8일 오후 6시에는 ‘WH3N(웬)’의 ‘A Rocket To The Moon’을 발매한다. WH3N은 2019년 싱글 앨범 ‘전화’로 데뷔하며 독특한 분위기의 ‘그리움을 노래하는 가수’로 사랑 받아왔다. 신곡 ‘A Rocket To The Moon’은 눈 감고 쉬어갈 수 있는 안식처 같은 편안함을 선사할 전망이다.

NHN벅스 관계자는 “적극적으로 자체 제작 앨범을 선보이며 음원 유통 사업을 강화하는 한편, 실력파 아티스트의 음악 활동을 지원하며 건강한 음악 생태계 조성에도 앞장서겠다”고 말했다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

