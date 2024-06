한·미 ‘외교정보 협력 MOU’ 체결…정보동맹 끌어올린다

한·미 외교당국이 정보 교류 수준을 한 단계 높이는 업무협약을 맺었다. 외교부가 정보 기능에 초점을 맞춰 조직 개편을 한 뒤 이뤄진 조치다.

25일 외교부에 따르면 전날인 24일(현지시간) 미국 워싱턴에서 박장호 외교정보기획국장과 브렛 홈그렌 미국 국무부 정보조사담당 차관보가 ‘한·미 외교정보 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다. MOU 공식 명칭은 ‘정보 분석 협력에 관한 대한민국 외교부 외교정보기획국과 미국 국무부 정보조사국 간 양해각서(Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea, Bureau of Diplomatic Intelligence and the United States Department of State, Bureau of Intelligence and Research Concerning Analytic Intelligence Cooperation)’이다.

양국 외교당국은 정보동맹 강화를 위한 교류·협력 제도화 필요성에 대한 인식을 공유해 옴에 따라 올해 초부터 긴밀히 실무 협의를 진행해왔다고 외교부는 밝혔다. 이번 MOU 체결을 통해 외교부 외교정보기획국은 미 국무부 정보조사국과 다양한 역내 및 국제정세에 관한 외교정보 분석⋅기술을 교류하고, 역량 강화 협력을 개진해 간다는 계획이다.

또한 공동 정세분석 보고서 작성 등 구체적이고 실질적인 업무 협력을 할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다. 외교부는 이번 MOU가 지난 5월 조직개편으로 신설된 외교전략정보본부 업무 추진의 중요한 제도적 기반이 될 것으로 기대했다.

외교부가 MOU를 맺은 미국 국무부 정보조사국(INR)은 1945년 설립돼 미국 정보공동체 중 가장 오래된 비(非) 군사 정보기관이다. 2차 대전 중 설립된 첩보기관 전략사무국(OSS) 조사분석과(R&A)가 전신으로, R&A는 공개정보를 토대로 분석·식별 역할을 수행해 당시 OSS의 가장 큰 자산으로 평가받은 바 있다.

INR는 베트남 전쟁 당시 자본주의 남베트남의 취약성과 미국의 베트남 전략 실패 가능성을 경고했고, 이라크 전쟁 상황 분석으로 미 의회에 의해 우수 평가 기관으로 선정되기도 했다.

재외공관, 여타 정보기관이 생산한 정보와 각종 공개정보에 이르는 전방위 정보분석(all-source intelligence)을 통해 연 200만건의 보고서 및 3500건의 정보평가를 발간하는 INR는 대통령 일일보고, 국무장관 일일보고 등을 생산하고 미국 외교・대외정책 결정의 기초자료를 제공하고 있다.

정지혜 기자 wisdom@segye.com

