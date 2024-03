韓 "이재명 쓰레기 같은 말들…" 野 "이성 잃지 않았으면"

국민의힘 한동훈 비상대책위원장은 30일 부동산 의혹과 막말 논란이 불거진 더불어민주당 후보들과 이에 대한 이재명 대표의 대응을 문제 삼으며 이들이 "쓰레기 같은 말"을 한다고 원색 비난했다.



한 위원장은 이날 경기·인천 지원 유세에서 편법 대출 논란이 제기된 민주당 양문석 후보(안산갑), 박정희 전 대통령과 군 위안부 비하 발언 논란이 불거진 같은 당 김준혁 후보(수원정)에 대해 파상 공세를 퍼부었다.

국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 30일 인천 계양구에서 원희룡 후보 지원 유세를 하고 있다.

그는 양 후보를 겨냥해 "이 사람들은 항상 이런 식이다. 우리 같은 선량한 시민들에게 법을 지키라 하고 모든 고통을 감내하라면서도 뒷구멍으로는 늘 이런 식"이라고 비판했다.



김 후보에 대해선 "심지어 초등학생을 성관계 대상으로 이야기하고, 위안부 할머니들을 그 대상으로 비유를 들었다"며 "이런 쓰레기 같은 말이 우리 사회가 용인할 수 있는 수준의 말인가"라고 비난했다.



그러면서 "이재명 대표는 이 사람도 정리하지 않을 것이다. 자기는 더 하지 않나"라며 "이재명 대표가 자기 형수에 대해 한 말을 들어봐 달라"고 직격했다.



이어 "김준혁과 이재명의 쓰레기 같은 말들, 그게 바로 그 사람들이 권력을 잡았을 때 여러분 위에 군림하며 머릿속에 넣고 정치로 구현할 철학인 것"이라고 주장했다.



한 위원장은 "예전 채널A 사건 때, 내가 공격받을 때, 녹취록 나온 말을 들어봐 달라. 다소 거친 말을 해도 여러분의 생각과 기준에서 벗어나는 생각과 말을 한 것들이 있나"라고 물었다.



그러면서 "정치를 '뭐 같이' 하는 사람을 경멸한다, 그때도 그렇고 지금도 그렇다"고 강조했다.

이어 "나는 잘못한 게 나오면 미안하다고 하고 반성할 것이다. 그리고 그게 여러분의 눈높이 맞지 않는 수준으로 넘어서면 정치를 그만두고 내려올 것"이라고 밝혔다.



그러면서 "쓰레기 같은, 이재명 대표와 김준혁 씨 등이 말한, 양문석 씨 등이 말한 쓰레기 같은 말들을 정말 불편하지만 들어봐 달라. '삐 소리'가 나오는 말을 하는 사람은 정치에 나오면 안 되는 것"이라고 거듭 말했다.



한 위원장은 이후 민주당에서 자신의 발언을 비판하는 데 대해 "민주당은 내가 막말을 했다고 하는데, 이재명 대표가 과거 형수에 대해 한 말이 쓰레기 같은 말이 아닌가? 나는 물릴 생각이 없다. 그 말들은 명백히 쓰레기 같은 말들이기 때문"이라고 맞받았다.



한 위원장은 조국혁신당 비례대표 1번 박은정 후보 배우자의 '다단계업체 거액 수임' 논란도 언급하며 "'160억원만 안 넘으면 된다'고 한다, '검사장을 그만두고 얼마 있다가 한 건에 22억 당기는 정도는 괜찮다'고 한다"고 말했다.



이어 "평생 검사로 살아본 나도 그런 숫자로 변호사비를 당긴다는 이야기는 듣지도 보지도 못했다"며 "그 돈은 다단계 피해자의 피 같은 돈이다. 다단계 범죄는 살인이다"라고 덧붙였다.



조 대표와 관련해 "조 대표 일가의 수사는 사실 과도하게 됐다기보다는 당시 권력, 문재인 정부 권력에 눌려 제대로 하지 못한 부분이 더 많다"며 "무슨 대단한 핍박 받았다는데 재산 줄었나? 그대로 50억원 넘는 자산가다. 나보다 (재산이) 많다. 그런데 나랏빚은 안 갚고 있다. 왜 웅동학원은 내놓지 않나"라고 따졌다.



한 위원장은 "조국이라는 분이 자기 이름으로 당을 만들어서 사람들을 현혹하고 있다"며 "허경영 씨 같은 분 말고 자기 이름 앞세워서 당을 만드는 주류 정치인을 봤나. 예를 들어 '동훈당' 이러면 골 때리는 것 아니냐"라고도 말했다.



그는 "당당하게 나서면 우리가 이긴다. '이·조(이재명·조국)심판'은 민생개혁이고 정치개혁이다. 우리가 하고 싶은 민생개혁, 정치개혁을 가로막고 있는 사람들, 범죄자들을 치워버려야 하기 때문"이라고 강조했다.

30일 송파구 석촌호수에서 시민들이 더불어민주당 이재명 대표의 송기호 후보 지원 유세를 휴대폰에 담고 있다.

◆野, 한동훈 '쓰레기' 언급에 "입이 쓰레기통…점잔 빼더니 본색"

더불어민주당을 비롯한 야당은 30일 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 이재명 대표 등을 겨냥해 "쓰레기 같은 말"을 한다고 한 데 대해 "정치 언어를 더는 오염시키지 말라"고 맞받았다.

강민석 중앙선대위 공보본부 대변인은 브리핑에서 "쓰레기란 말은 그렇게 입에서 함부로 꺼내는 것이 아니다. 한 위원장 입이 쓰레기통이 되는 것을 모르느냐"면서 이같이 말했다.

강 대변인은 "정치를 정말 이상하게 한다. 아이들이 들을까 두렵다"며 "성범죄 변호 후보들, 역사 왜곡 막말 후보들, 투기 의혹 등 각종 논란의 국민의힘 후보들로 인해 다급한 심정임은 이해가 간다"고 했다.

그러면서 "야당에 대한 막말로, 여당의 부적절한 후보들에 대한 논란을 가리려는 얕은 의도도 알겠다"면서 "선거도 좋지만, 이성을 잃지는 않았으면 좋겠다"고 지적했다.

강 대변인은 "'말이 있기에 사람은 짐승보다 낫다, 그러나 바르게 말하지 않으면 짐승이 그대보다 나을 것'이라는 격언을 하나 소개해드린다"고 말했다.

이어 "'입은 화를 부르는 문'(구시화지문·口是禍之門)', '혀는 몸을 베는 칼'(설시참신도·舌是斬身刀)이라는 말도 있다"며 "부디 자중하라"고 덧붙였다.

앞서 한 위원장은 이날 경기 부천 지원 유세에서 부동산 의혹과 막말 논란이 불거진 민주당 후보들과 이에 대한 이 대표의 대응을 문제 삼으면서 이들이 "쓰레기 같은 말"을 한다고 비난한 바 있다.

개혁신당 천하람 총괄선거대책위원장도 이날 경기 화성정 지원유세 중에 한 위원장의 해당 발언에 대해 "얼마 전에는 '정치를 개 같이 하는 게 문제다'라고 이야기하던데 막말 정치는 좀 작작하고 정책 선거, 개혁 선거를 했으면 좋겠다"고 꼬집었다.

그는 "이런 식으로 서로 개 같다고 욕하고, 쓰레기 같다고 욕하면 대한민국은 계속해서 갈라져서 서로 싸우고 욕하는 것밖에 더 하겠나"라고 덧붙였다.

조국혁신당도 가세, 여기에 한 위원장이 조 대표를 겨냥해 "자기 이름으로 당을 만들어 사람들을 현혹하고 있다. '동훈당'이라고 하면 골 때리는 것 아닌가"라고 한 것까지 싸잡아서 비판했다.

발언하는 천하람 선대위원장 (서울=연합뉴스) 개혁신당 천하람 선대위원장이 29일 서울 서대문구 이경선 후보 선거사무소에서 열린 제4차 개혁신당 중앙선거대책위원회 및 서울본부 출정식에서 발언하고 있다. 2024.3.29 [개혁신당 제공. 재판매 및 DB금지] uwg806@yna.co.kr/2024-03-29 12:55:38/ <저작권자 ⓒ 1980-2024 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

김보협 대변인은 논평에서 "한 위원장이 정말 급하기는 급한 모양"이라며 "정치권 입문 뒤 잔뜩 점잔 빼고 멋지게 말하는 척하더니, 사정이 급해지니 본색이 나온다"고 지적했다.

그러면서 "한 위원장은 앞서 야당을 향해 '개 같이 정치', '쓰레기 같은 말'이라고 했다"면서 "'여의도 사투리' 운운하더니, 그런 막말은 '한동훈식'으로 표현하면 피의자들 조질 때 쓰던 서초동 사투리냐"라고 비꼬았다.

이어 '그들이 저열하게 갈 때 우리는 고상하게 가자'(When they go low, We go high)라는 미셸 오바마 여사의 발언을 언급하면서 "저급하게 가겠다면 말릴 생각은 없다"고 덧붙였다.

