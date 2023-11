필립스코리아, 한국조지메이슨대와 산학협력 프로젝트 성료

㈜필립스코리아의 퍼스널 헬스 사업부가 한국조지메이슨대학교(대표: 로버트 매츠)와 산학협력 프로젝트를 성공적으로 진행했다고 15일 밝혔다.

필립스는 올해 7월 진행한 기자간담회에서 한국 시장 전략으로 ‘소비층 확대’를 내걸고 미래 핵심 소비층인 Z세대를 공략할 계획임을 밝힌 바 있으며, 이번 협력은 필립스의 헤어 드라이기, 제모기, 피부 관리 기기 등 뷰티 디바이스의 새로운 핵심 소비 타깃인 Z세대의 니즈를 파악하고, Z세대 고객의 관점에서 제품과 솔루션의 발전 방향을 함께 모색하기 위한 목적으로 추진되었다.

이번 프로젝트로 필립스는 Z세대 관점에서 뷰티 디바이스와 관련한 창의적인 비즈니스 전략을 도출하는 동시에 우수한 인재를 탐색할 수 있게 되었으며, 한국조지메이슨대 학생들은 학교에서 익힌 이론과 기술을 적용해 글로벌 기업에서 비즈니스 실무를 경험하는 기회가 되었다.

한국조지메이슨대 학생 14명은 뜻이 맞는 사람들끼리 팀을 구성해 지난 10월부터 약 4주간 ‘한국의 아름다움을 위한 새로운 제안: 헤어 케어, 제모 및 스킨케어 디바이스를 중심으로(Propose New Proposition for Korea Beauty among Hair Care, Hair Removal and Skincare Device)’를 주제로 프로젝트를 수행했다. 학생들은 참신하고 개성 넘치는 접근으로 문제를 분석하고 비즈니스 개선을 위한 통찰력 있는 대안을 제시해 필립스코리아 실무진들로부터 호평을 받았다.

필립스코리아 실무진과 한국조지메이슨대 교수들로 구성된 심사위원단의 심사를 거쳐 최종 후보에 오른 5개 팀은 지난 10일 서울 중구 필립스코리아 본사에서 최종 발표회를 진행했다. 이중 유니섹스 스킨케어 디바이스를 주제로 발표한 Great Challengers팀이 시장 분석 및 제품 디자인 부분에서 높은 평가를 받아 1위를 차지했다. 뒤이어 PK Fresh팀이 2위, Http팀이 3위에 올랐으며, 이들에게는 소정의 상금과 필립스코리아 퍼스널 헬스 제품이 상품으로 수여됐다.

로버트 매츠(Robert Matz) 한국조지메이슨대학교 대표는 “이번 행사는 현직 비즈니스 리더들에게 실제적인 인사이트를 얻는 등 대학교에서는 체험하기 힘든 경험을 제공했다.”며, “이는 학생들의 경험과 진로에 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.

필립스코리아 퍼스널 헬스 사업부 마케팅 총괄 이소연 본부장은 “Z세대는 ‘예방, 디지털화, 개인화’라는 퍼스널 헬스 사업부의 미래 사업 전략에 가장 잘 들어맞는 대상층으로 이번 프로젝트는 이들과의 협력의 첫 발을 떼었다는 점에서 뜻깊다.”며, “앞으로도 Z세대의 니즈를 면밀히 파악하고 이를 충족시키는 제품과 솔루션 개발에 도움이 될 수 있는 다양한 협력의 기회를 적극 모색하여, 더욱 의미 있는 혁신을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

지차수 선임기자 chasoo@segye.com

