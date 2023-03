한수원, UN 에너지 주관 '24/7 무탄소에너지 협약' 가입

한국수력원자력은 최근 UN 에너지가 주관하는 '24/7 무탄소에너지 협약(24/7 Carbon Free Energy Compact)'에 가입했다고 12일 밝혔다.

24/7은 24시간, 1주일 내내 무탄소 에너지를 사용한다는 뜻으로 '24/7 무탄소에너지 협약'은 에너지 소비, 발전 등 모든 분야에서 원자력을 포함한 청정에너지를 사용하겠다고 서약한 뒤 이를 이행하는 운동을 말한다.

경북 경주시에 위치한 한국수력원자력 본사 전경. 한수원 제공

무탄소에너지 협약은 UN 에너지를 비롯해 UN 산하의 지속가능에너지 기구(Sustainable Energy for All), 에너지고위급대화(High-level dialogue on Energy) 등이 주관하고 있다.

특히 글로벌기업인 구글과 세계원자력협회(WNA) 등 전 세계 111개 회사 및 기관이 가입해 참여하고 있다.

정부는 모든 전력을 재생에너지로 충당하는 RE100은 현실성이 낮은데다 국내 기업들에겐 비용면에서 큰 부담이 된다는 판단에 따라 현재 원자력 등을 포함하는 CF100을 대안으로 검토하고 있다.

CF100 활성화를 위해선 원자력 PPA를 포함해 원자력 인증서, 민간의 지분투자 등 원전을 활용한 다양한 방식의 무탄소 전력거래 제도의 도입이 필요한 실정이다.

이에 한수원은 국내 에너지 공기업 가운데 최초로 24/7 무탄소에너지 협약에 가입, 정부의 CF100 도입 움직임에 적극 참여할 예정이다.

황주호(사진) 한수원 사장은 "청정에너지 용량 증설, i-SMR, 청정수소 등 신기술 개발을 통해 실질적인 탄소중립을 선도하겠다"고 말했다.

