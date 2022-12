인기리에 종영된 '재벌집 막내아들' 명장면을 다시 만나볼 수 있다.

JTBC가 내년 1월 1일 오후 10시 '재벌집 막내아들 순양 정복기'를 내보낸다고 28일 밝혔다.

본 프로그램은 '재벌집 막내아들' 종영의 아쉬움을 달래기 위해 준비된 특별편으로 드라마의 주요 사건과 명장면이 담길 예정이다.

12월 29일 오후 8시 50분에는 '한문철의 블랙박스' 대신 드라마 '사랑의 이해' 3회가 재방송된다. 이날 오후 10시 30분에는 '사랑의 이해' 4회가 편성된다.

30일 오후 10시 30분에는 '옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)' 송년 특집 콘서트가 전파를 탄다. 2030 부산세계박람회 유치 기원을 위해, 그룹 '방탄소년단'이 올해 10월15일 개최한 콘서트 라이브를 담았다.

