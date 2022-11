‘글래머’의 고충? “가슴 밑에 땀 많이 차…목·어깨 아프기도” 가비의 고백

사진=유튜브 채널 '전대미문' 캡처

안무가 가비(본명 신가비)가 뜻밖의 글래머 고충을 털어놨다.

28일 유튜브 채널 ‘전대미문’에는 ‘클렌징+영양+모공관리 ALL IN ONE? 완.내.스’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 가비는 “볼륨 있는 여성분들 여러 가지 불편함이 있잖냐”라며 와이어가 없는 속옷을 입으면 무게 중심이 앞으로 쏠려 어깨랑 목이 아플 때가 있다고 말했다.

이어 가비는 “이거 아는 사람만 안다”며 “날이 덥거나 좀 많이 움직여가지고 가슴 밑에 땀이 차는 경우 그거 되게 불편하잖냐”라고 덧붙이기도 했다.

나아가 가비는 “저 같은 경우 땀이 가슴 밑에 엄청 많이 찬다”라고 고백해 눈길을 끌었다.

한편 가비는 여성 댄스 크루 라치카(LACHICA)의 리더로, 지난해 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터’에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근 한강이 보이는 아파트로 이사한 모습을 공개해 화제를 모았다.

강민선 온라인 뉴스 기자 mingtung@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]