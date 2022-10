바이든, 또 욕설… 카메라에 딱 걸렸다

조 바이든(사진) 미국 대통령이 미국 역사상 5번째로 강력하다고 평가받는 허리케인 이언 피해를 직접 확인하기 위해 플로리다주를 방문한 현장에서 욕설로 또다시 구설에 올랐다.

5일(현지시간) 허리케인 이언으로 큰 타격을 받은 미 플로리다주 포트마이어스비치를 방문한 바이든 미국 대통령이 레이 머피 시장과 악수를 하고 있다. AP연합뉴스

바이든 대통령은 5일(현지시간) 허리케인 이언으로 가장 큰 타격을 받은 플로리다주 포트마이어스비치 레이 머피 시장과 악수하고 인사하면서 누구도 내게 함부로 하지 못한다는 의미로 “No one fxxx with Biden”이라고 말했다. 이 발언은 머피 시장이 바이든 대통령에게 감사를 표한 뒤 나온 것으로 알려졌으며 머피 시장은 이에 웃으면서 “당신 말이 정말로 옳다(you’re goddamn right)”고 답했다.



언론 카메라가 없다고 생각하고 친근하게 인사를 나누며 욕설을 섞어 표현한 것이 카메라에 포착된 것으로 보인다. 정치전문매체 더힐 등은 두 사람이 나눈 대화는 대부분 들리지 않았으나 가벼운 인사를 나누는 수준의 분위기였다고 전했다.



바이든 대통령은 지난 1월 공식 브리핑이 끝난 뒤, 회의장을 빠져나가던 한 기자가 인플레이션 관련 질문을 하자 “멍청한 개자식“(What a stupid son of a bitch)이라고 혼잣말을 한 것이 켜져 있던 마이크를 통해 생중계되며 논란이 일었다. 바이든 대통령은 이후 해당 기자에게 사과했다.

워싱턴=박영준 특파원 yjp@segye.com

