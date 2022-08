코로나19에 걸리면 이 질환 위험이 높다고?

탈모. 게티이미지뱅크

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸리면 탈모 위험이 4배나 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

이는 코로나19 감염에 따른 스트레스 때문에 많은 성장기 모발이 휴지기 상태로 일찍 전환될 수 있기 때문이라는 게 연구팀의 지적이다.

25일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 영국 버밍엄대학 응용보건연구소 샤밀 하룬 교수팀은 ‘Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalized adults’(병원에 입원하지 않는 성인 코로나 환자의 롱코비드 증상과 위험 요인)이라는 논문에서 이 같이 밝혔다.

연구팀은 2020년 1월∼2021년 4월 영국인 240만명의 건강기록을 분석했다.

연구팀은 이 기간 코로나19에 감염된 48만6149명과 감염되지 않은 190만명의 증상을 비교했다.

그 결과, 코로나19에 감염된 환자는 감염되지 않은 사람보다 탈모 위험이 4배 높았다.

또한 코로나19 감염자의 후각장애 위험은 6.5배, 재채기 위험은 2.8배, 사정 곤란 위험은 2.6배, 성욕 감퇴 위험은 2.4배, 숨 가쁨 위험은 2.2배였다.

영국의 과학 전문지 ‘란셋’(Lancet)에는 코로나19로 입원한 환자의 22%가 스트레스·쇼크나 외상성 사건 후에 발생하는 탈모를 경험한 것으로 나타났다.

코로나19 감염 후의 탈모는 휴지기 탈모일 가능성이 크다. 코로나-19 감염에 따른 스트레스로 인해 많은 성장기 모발이 휴지기 상태로 일찍 전환하는 것이 원인이기 쉽다는 것이다. 코로나-19 감염에 따른 염증 증가도 탈모 원인으로 거론되고 있다.

일반적으로 코로나19 감염 후 모발은 2~3개월 지나면서 빠지기 시작해 최장 6개월까지 지속하는 것으로 알려졌다.

탈모가 코로나19 바이러스와 관련된 것이라면 간단한 모발 관리가 탈모 문제의 해결사가 될 수 있다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 메디신’(Nature Medicine) 최근호에 발표됐다.

이승구 온라인 뉴스 기자

