해킹 올림픽 '데프콘 CTF' 한·미·캐나다 연합팀 MMM 우승

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 2022 DEFCON CTF 우승팀인 MMM의 박세준 책임멘토가 소감을 발표하고 있다.(2022.08.14.일/미국 라스베가스 CAESARS FORUM) 사진=KITRI 제공

과학기술정보통신부에서 주최하고, 한국정보기술연구원(KITRI)에서 주관하는 ‘차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB)' 멘토와 수료생들이 참여한 ‘2022년 DEFCON CTF 30’에서MMM팀이 우승을, StarBugs팀이 3위를 차지했다.

BoB 멘토와 수료생들이 세계 최고 권위의 해킹대회 '데프콘 CTF'에 참여해 전 세계 강력한 우승 후보들을 누르고 세 번째 우승을 달성한 것이다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 2022 DEFCON CTF 대회에 출전한 MMM팀의 박세준 책임멘토(오른쪽)가 집중하여 경기에 임하고 있다

올해로 30회째를 맞는 데프콘은 미국 라스베가스에서 8월 11일부터 14일까지 진행되었으며 일반인들도 함께 참여하고 즐길 수 있는 세계 최대규모의 보안 컨퍼런스로 ‘세계 해킹 올림픽’이라 불리는 DEFCON CTF(Capture The Flag)본선 대회가 개최되는 세계 유수의 해커그룹들이 대거 참가하는 국제해킹대회다.

2022 DEFCON CTF 30은 코로나로 인해 3년 만에 오프라인으로 개최했다. BoB 출신의 화이트햇 해커들은 2018년 이후 4년 만에 3번째 우승이다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 2022 DEFCON CTF 대회에 출전한 StarBugs팀의 멘토, 수료생들이 집중하여 경기에 임하고 있다

DEFCON 30 CTF 본선에 진출한 16개팀 중 BoB 멘토와 수료생이 참여한 팀은 우승팀 MMM을 포함하여 StarBugs, Perfect r00t 등이다.

우승을 차지한 MMM팀은 BoB 멘토 및 수료생들로 구성된 국내 최고 오펜시브 시큐리티 회사 Theori의 The Duck팀과 미국 Carnegie Mellon 대학교의 CTF 전통 강호 동아리인 PPP, 그리고 캐나다 British Columbia 대학교의 사이버보안 동아리인 Maple Bacon이 모여 연합팀을 구성했다. BoB에서는 책임멘토이자 Theori의 대표인 박세준 멘토와 BoB 수료생 15명이 참여했다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 2022 DEFCON CTF 대회 종료 후 MMM팀이 기념촬영을 하고 있다

3위를 차지한 StarBugs팀은 한국의 CodeRed, GYG, SED, Toss가 연합하여 결성됐다. 각 팀은 BoB 출신 수료생들로 구성되어 있으며, BoB 멘토들이 각 팀의 리더를 맡고 있다. BoB 수료생 20여명과 함께 강인욱 멘토, 박의성 멘토, 최정수 멘토, 김종민 멘토가 현장에서 대회를 이끌었다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 2022 DEFCON CTF 대회 종료 후 StarBugs팀이 기념촬영을 하고 있다

StarBugs팀은 대회 1일차에 중위권을 유지했으나, 대회 마지막날에 ‘LIVE CTF’에서 우승을 하여 최종 3위로 경기를 마쳤다. 끝까지 포기하지 않은 BoB의 저력을 보여줬다.

박세준 책임멘토는 “대회 마지막날까지 중국팀들과의 치열한 접전으로 쉽지 않은 경기였다. 끝까지 최선을 다해준 멤버들이 있었기에 우승을 차지할 수 있었다.”고 밝혔다. 이어“본 대회를 통해 중국뿐만 아니라 일본, 대만 팀도 우수한 실력을 가지고 있음을 보았다. 그래서 MMM의 이번 우승이 더욱 의미가 있다고 생각한다. 또한, 이번 성과는 한국의 BoB 멘토와 수료생들이 미국과 캐나다 등의 멤버들과 연합하여, 국제팀을 이루고 좋은 성적을 차지하였다는 점에서 더욱 박수를 받을 만하다.”고 전했다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 2022 DEFCON 30의 모든 일정을 마무리하며 폐회식이 진행되고 있다

KITRI 유준상 원장은 MMM팀 우승과 관련해“현재 BoB가 조명받는 것은 수료생들과 멘토들이 발자취 때문이라고 생각한다. 이번 세계대회이후로도 열심히 노력하여 BoB의 역사를 이어갔으면 좋겠다.”고 말하며, “또한, 대한민국의 정보보안 기술뿐만 아니라 한미공조의 중요성을 알리고, 캐나다를 포함한 글로벌 수준에서 대한민국의 위상도 올릴 수 있어서 좋은 기회라고 생각한다.”고 언급했다. 이어 “BoB 멘토들과 수료생들의 이번 데프콘 우승이 보안분야에 대한 국민들의 관심을 높이고, 정부의 국정과제를 완수하는데도 큰 도움이 될 수 있기를 기대한다.”며 “대한민국이 진정한 IT 강국으로 도약하고, 외부의 사이버 위협으로부터 안전한 IT 인프라를 구축하기 위해서는, 수많은 기술자들을 이끌어나갈 수 있는 리더급 인재가 필수적이며, 정보보안 인재들의 질적향상을 위해 정부의 적극적인 지원이 필요하다.”고 강조했다.

현장지원을 한 유허준 BoB센터장은 “MMM팀의 우승을 누구보다도 축하드리고, 그와 더불어 끝까지 포기하지 않고 3위를 차지한 StarBugs팀에게도 큰 박수를 보냅니다.”라고 소회를 밝혔다.

지차수 선임기자 chasoo@segye.com

