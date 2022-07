박순애 교육부 장관, '논문 중복게재' 징계 또 발견

박순애 사회부총리 겸 교육부 장관이 학회로부터 투고 금지 징계를 받았던 사실이 추가로 발견됐다. 앞서 논문 중복게재로 2011년 한국행정학회로부터 투고 금지 징계를 받은 데 이어 한국정치학회에서도 규정 위반으로 투고 금지 징계를 받은 것이다.

27일 국회 교육위원회 소속 서동용 더불어민주당 의원에 따르면, 박순애 부총리는 숭실대 교수 시절인 지난 2002년 5월 '환경정책에 대한 주민의 지지와 환경친화적 행위의 결정요인'이란 제목의 논문을 한국정치학회보 제36집 제1호에 단독저자로 게재했다.

그러나 2012년 3월 한국정치학회는 이 논문이 투고원칙을 위반했다고 보고 논문게재를 취소하고 3년 동안 학회지에 논문게재 신청을 금지하는 징계를 내렸다.

이 논문이 박 부총리가 1998년 8월 미국 미시간 대학교에서 취득한 박사학위 논문 'Pubilc Attitudes and Behaviors Toward Waste Management and Environmental Policies in Washtenaw County'을 한글 번역해 새롭게 발표된 논문처럼 게재했다는 것이다.

2002년 당시 한국정치학회보 원고 작성 및 제출요강에 따르면, '한국정치학회보에 발표하는 논문은 독창성을 갖는 것으로 미발표된 것이어야 한다'고 규정돼있다.

서 의원은 "실제로 두 논문은 논지, 기초자료, 연구틀, 가설 등이 일치한다"며 "다른 점은 1998년 박사학위 논문이 영문으로 작성되었고, 2002년 정치학회 투고논문이 국문으로 작성되었는가의 차이뿐"이라고 지적했다.

박 부총리가 한국정치학회보에 해당 논문 철회를 요청한 것에도 의혹이 제기됐다. 서 의원은 "이는 박 부총리가 이미 두 논문의 투고시점부터 해당 논문이 문제가 있다는 것을 인지하고 있었을 것이라는 추측이 가능하게 한다"고 주장했다.

'거짓 해명' 의혹도 제기됐다. 박 부총리는 국회 서면 질의에서 '논문 혹은 연구실적물 중 중복게재 처분을 받은 사례가 있느냐'는 서 의원의 질문에 "그간, 언론에서 지적된 연구물은 부당한 중복게재로 인한 처분을 받은 사실이 없습니다"라는 답변을 제출했다.

이에 대해 서 의원은 "'언론에서 지적된'이라는 단서를 달아 연구부정으로 처분을 받은 적이 없다고 사실상 거짓으로 해명한 것"이라고 비판했다.

박 부총리는 이날 오후 국회에서 열리는 교육·사회·문화 분야 대정부질문에 참석한다.

