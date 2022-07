21일(현지시간) 프랑스 에비앙리조트골프클럽에서 열리고 있는 LPGA 투어 아문디에비앙챔피언십 현장에서 LG시그니처 브랜드 영상과 함께 ‘The One and Only Busan(오직 하나뿐인 부산)’이라는 메시지가 담긴 부산세계박람회 유치 홍보 영상이 상영되고 있다. 이번 유치 활동은 LG전자 주요 경영진으로 구성된 부산세계박람회 유치 태스크포스(TF) 활동의 일환이다.

LG전자 제공

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]