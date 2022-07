전소민, '런닝맨에서 나가' 연이은 악성 댓글에 상단 박제로 대응

사진=전소민 사회관계망서비스(SNS) 캡처

배우 전소민(36·맨 위 왼쪽 사진)이 출연 중인 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 출연 여부를 논하는 악성 댓글에 사회관계망서비스(SNS)에 상단 박제하는 대응을 보였다.

전소민은 지난 3일 사회관계망서비스(SNS)에 “동생 놀아주는 좋은 오빠. 오늘은 런닝맨도 보고 클리닝업도 봐야죠!! sbs 오후 5시, jtbc 밤 10시 30분”이라는 글과 함께 가수 하하(본명 하동훈·42)와 물놀이를 하는 영상을 공개한 바 있다.

이 게시물을 본 한 네티즌은 “Please, get out Running Man(런닝맨에서 나가라)”이라고 지난 5일 댓글을 달았고, 전소민은 이 댓글을 인스타그램의 ‘고정’ 기능을 통해 상단으로 이른바 ‘박제’했다.

앞서 전소민의 남동생은 지난 2020년 4월 사회관계망서비스(SNS)에 DM(메시지)으로 받은 악플 내용을 공개하기도 했다.

공개한 사진에는 “당신의 누나 전소민은 항상 런닝맨에 있습니다. 온 가족이 그날 저주와 저주를 받습니다“, “JOEN SONIN get out of Running Man” 등의 전소민을 향한 악질적인 내용이 담겼다.

한편 전소민은 지난 2017년 SBS 예능 ‘런닝맨’에 고정 멤버로 합류하며, 현재까지도 출연 중이다.

