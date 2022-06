가수 제시가 글래머 몸매를 뽐냈다.

지난 12일 제시는 자신의 인스타그램을 통해 "The bullies entering the chatroom in 3….2…1"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 제시는 야외 수영장에서 여름을 즐기고 있는 모습이다. 특히 탄탄한 구릿빛 피부와 글래머러스한 몸매가 시선을 사로잡는다.

한편 제시는 지난 4월 디지털 싱글 '줌(ZOOM)'을 발매했다.

사진=제시 SNS

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]