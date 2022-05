허성태 ‘오겜’ 시청 중인 앞자리 승객에 “덕수 뒤에 있어요”

배우 허성태 인스타그램 캡처

배우 허성태가 자신이 출연한 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’을 시청 중인 승객을 우연히 발견한 기쁨을 유쾌한 방법으로 전했다.

허성태는 12일 인스타그램에 “아저씨 저 뒤에 있어요”라며 “즐거운 여행 되세요. 덕수가”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속 여객기로 보이는 장소에서 허성태의 앞자리에 앉은 승객은 세계적으로 큰 인기를 끈 넷플릭스 오리지널 시리즈 오징어 게임을 시청 중이다.

이때 마침 극중 덕수역을 맡은 허성태가 등장했고, 이를 실시간으로 확인한 그가 촬영해 올린 것이다.

허성태는 또 “저기요, 날 봐요. 난 당신 뒤에 있어요”(Hey look at me. I'm behind you)”라며 화면에 집중하느라 정작 바로 뒤에 있는 자신을 눈치채지 못한 상황을 안타까워해 웃음을 자아냈다.

이 게시글을 본 오징어 게임 동료 배우인 정호연은 댓글로 폭소했음을 전했다.

한편 허성태는 KBS 2TV 월화극 ‘붉은 단심’에서 주연 조원표로 분해 열연 중이다. 내달 첫전파를 타는 JTBC 드라마 ‘인사이더’에도 출연할 예정이다.

