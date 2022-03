李 47.8% VS 尹 48.4%…확진자·격리자 투표 반영 안돼 예측 불가

제20대 대통령 선거일인 9일 오후 서울역에서 시민들이 방송 3사 출구조사 결과 방송을 보고 있다. 연합뉴스

제 20대 대통령선거 투표 출구조사가 윤석열 국민의힘 후보가 이재명 더불어민주당 후보를 단 ‘0.6%p’ 차이로 앞서는 것으로 나왔지만 이는 사전투표와 확진자 투표가 반영이 되지 않은 값이라 여전히 결과는 안갯속이다. ’0.6%p’를 투표수로 따지면 20만∼25만표 수준으로 자정이 넘어서 당선 윤곽이 드러날 것으로 보인다.

9일 지상파 방송3사는 이날 오후 7시 30분 출구조사 발표에서 윤 후보가 48.4%, 이 후보가 47.8%라고 보도했다.

수도권을 살펴보면 서울에서는 윤 후보가, 경기·인천에서는 이 후보가 앞섰다. ▲서울 이재명 45.4% vs 윤석열 50.9% ▲경기 이재명 50.8% vs 윤석열 45.9% ▲인천 이재명 49.6% vs 윤석열 45.6%를 기록했다.

TK·PK지역에서는 ▲부산 이재명 38.5% vs 윤석열 57.8% ▲경남 이재명 39.0% vs 윤석열 57.1% ▲울산 이재명 39.1% vs 윤석열 56.5% ▲대구 이재명 24.0% vs 윤석열 72.7% ▲경북 이재명 24.6% vs 윤석열 72.1%이었다.

호남권역에서는 ▲광주 이재명 83.3% vs 윤석열 13.7% ▲전남 이재명 83.7% vs 윤석열 13.3% ▲전북 이재명 82.6% vs 윤석열 14.4%으로 집계됐다.

충청권에서는 ▲대전 이재명 47.3% vs 윤석열 48.2% ▲ 세종·충남 이재명 47.2% 윤석열 48.2% ▲ 충북 이재명 45.0% vs 윤석열 50.3%, 강원권에서는 ▲ 강원 이재명 41.2% vs 윤석열 54.3%와 ▲제주 이재명 52.2% vs 윤석열 42.5% 등으로 조사됐다.

이번 출구조사는 지상파 3사가 코리아리서치, 입소스코리아, 한국리서치 등 3개 기관에 의뢰해 전국 330개 투표소에서 유권자 7만3000여 명을 대상으로 실시했고, 신뢰도는 95%에 오차범위는 ±0.8%포인트다.

지상파 3사는 지난 4~5일 치러진 사전투표도 인구통계학적 특성을 반영해 보정하는 등 출구조사에 반영했다고 밝혔다. 다만 오후 6시부터 이뤄지는 확진자와 격리자 투표는 이번 출구조사에 반영되지 않았다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]