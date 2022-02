BTS, 4월 라스베이거스 뜨겁게 달군다

그룹 방탄소년단(사진)이 오는 4월 8∼9일, 15∼16일(현지시간) 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 대면 콘서트 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-라스베이거스’(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS)를 연다고 소속사 빅히트뮤직이 23일 밝혔다.



이번 공연은 지난해 11∼12월 21만명 이상을 동원한 로스앤젤레스 콘서트 이후 약 4개월 만의 미국 콘서트다.



티켓을 구하지 못하는 팬들을 위해 공연장 인근 MGM 그랜드 가든 아레나에서 대형 스크린을 통해 실시간 생중계도 이뤄진다. 마지막 날인 4월 16일 공연은 온라인 생중계된다.



4월 라스베이거스 공연이 결정되면서 같은 달 3일 열리는 방탄소년단의 그래미 시상식 참석 가능성도 커졌다. 방탄소년단은 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’(Best Pop Duo/Group Performance) 후보로 올라 있다.



한편 그룹 방탄소년단 정국이 부른 웹툰 ‘세븐 페이츠 : 착호’(7FATES: CHAKHO) OST ‘스테이 얼라이브’(Stay Alive)는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 95위를 차지했다. 제이홉 ‘치킨 누들 수프’(Chicken Noodle Soup), 슈가 ‘대취타’·‘걸 오브 마이 드림스’(Girl of My Dreams), 뷔 ‘크리스마스 트리’(Christmas Tree)에 이어 다섯 번째 핫 100 진입 사례다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]