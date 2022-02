사진=황보 인스타그램 캡처

샤크라 출신 황보(본명 황보혜정)가 반려견과 이별했다.

8일 황보는 인스타그램에 “2004.Dec~ 2022. 4 Feb. Good bye JINS. See you in HEAVEN. 진쓰야 너무 고마웠어. 우리 가족들 힘들 때나 기쁠 때나 함께 해줘서 행복했어. 아직도 믿기지가 않지만 우리는 널 기쁘게 보내기로 했단다 ^^ 다음에 내가 진쓰 니가 혜정이 라도 또 만나면 좋겠구나. 무지개에서 기다려~~ 사랑해 #you are still my JINS”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 반려견 진쓰와 함께 사진 촬영 중인 황보의 모습이 담겨 있다. 특히 사진 속 황보와 진쓰는 선글라스를 쓴 채 특급 케미를 과시해 눈길을 끌었다.

한편 황보는 지난 2000년 샤크라로 데뷔한 이후 다양한 프로그램에서 활약 중이며 현재 SBS 파워FM ‘김영철의 파워FM’ 고정 게스트로 출연하고 있다.

