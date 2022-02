계급대립·극한경쟁 풍자… 고교생 K좀비 세계 휩쓸다

“오징어 게임과 함께 한국 드라마의 원투펀치.”(미국 영화 전문매체 ‘데드라인’)

“한국이 엔터테인먼트에서 메가 파워를 지니게 됐고 이에 저항할 수 없다.”(미국 ‘스크린랜트’)

지난달 28일 공개된 넷플릭스 오리지널 ‘지금 우리 학교는(All of Us Are Dead지우학)’의 인기가 ‘지옥’보다는 ‘오징어 게임’으로 가는 분위기다. 세 드라마는 개봉과 동시에 넷플릭스 TV쇼 부문 1위를 했다는 공통점이 있다. 다만 지옥은 11일간, 오징어 게임은 53일간 1위를 유지했다. 지우학은 지난달 29일부터 6일까지 9일 연속 1위를 기록하고 있다. TOP10에 오른 것도 90개국에 이른다. 1주차 누적 시청 시간도 1억2470만시간을 기록해 오징어 게임의 이전 기록(6300만시간)을 뛰어넘었다.