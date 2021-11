“DMZ 평화공원 조성, 남북 평화 정착 마중물로 만들자”

천주평화연합(UPF)과 경기·강원 THINK TANK(싱크탱크) 2022 포럼 조직위원회의 주최로 7일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 ‘DMZ(비무장지대) 신통일한국의 비전을 담다’를 주제로 열린 포럼에서 문연아 UPF 한국의장과 정희택 세계일보 사장,황보국 실행위원장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 이재문 기자

한반도 평화정착을 위한 첫 단추로 ‘DMZ(비무장지대) 평화공원’을 조성해 남북 간 평화의 조기 정착에 마중물이 되도록 하자는 목소리가 국내외 지식인들 사이에서 제시됐다. 분단의 상징에서 평화의 상징으로 DMZ를 활용하자는 제안이다.



천주평화연합(UPF)과 경기·강원 THINK TANK(싱크탱크) 2022 포럼 조직위원회는 7일 오후 서울 잠실 롯데호텔월드에서 ‘DMZ(비무장지대) 신통일한국의 비전을 담다’를 주제로 한 포럼을 공동으로 개최했다. 이날 행사에는 세계 여러 나라의 지도자들과 THINK TANK 2022 국내외 전문가 등 100여명이 참석했다.



THINK TANK 2022는 세계평화통일가정연합 한학자 총재가 주창해 신통일한국과 한반도의 항구적 평화 실현을 위해 국내 전문가 1011명과 세계 전문가 1011명 등 2022명이 모인 지식인 연대체다. 이 연대체에 참여하는 이들은 각 분야 지도자와 전문가들이다.



이날 포럼은 한반도 안보 환경을 진단하고 남북대화가 나아가야 할 방향성을 제시하는 등 한반도의 평화구축을 위한 방안을 모색하고, 특히 DMZ 평화공원 조성을 위한 국제적 연대 확산을 위한 계기를 만들기 위해 마련됐다.



황보국 경기·강원 싱크탱크 2022 포럼 실행위원장은 환영사에서 “분단 국가의 상징인 비무장지대가 탄생한 지 68년을 맞았다”며 “시간과 공간적으로 냉전은 계속되고 있지만, 역설적으로 DMZ는 세계인들에게 평화와 통일의 살아있는 교육장으로 변화될 것”이라고 밝혔다. 이어 축사에 나선 톰 맥데빗 워싱턴타임스 재단 이사장은 “DMZ는 분단된 한반도를 떠올리도록 하는 고통의 상징”이라면서도 “DMZ를 평화공원으로 조성하자는 제안은 시의적절하다”고 강조했다. 그러면서 이 제안은 한반도의 지속 가능한 평화에 크게 기여할 것이라고 평가했다.



정희택 세계일보 사장은 축사에서 평화의 공간으로 재탄생할 가능성을 지닌 DMZ의 의미를 재환기했다. 정 사장은 “오늘 포럼은 DMZ를 평화의 공간으로 바꾸는 데 중점을 두고 있다”며 “DMZ가 국제적인 평화지대가 되면 신통일 한국을 앞당기는 기폭제가 될 것”이라고 강조했다.



포럼에서는 DMZ 평화공원 조성이 동북아 평화정착을 위한 국제사회의 적극적인 지지와 협력을 이끌어 낼 명분으로 남북 신뢰구축과 갈등, 대립을 해소할 계기가 될 것이라는 의견이 공감대를 형성했다. 또한 국제사회의 보장을 통해 한반도의 항구적인 평화를 정착하는 출발점으로 작용할 것이기 때문에 ‘신통일 한국 안착’을 위해 DMZ 평화공원을 조성해야 한다는 제안도 이어졌다.



앞서 지난 9월12일 열린 ‘THINK TANK 2022 희망전진대회’에서는 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 아베 신조 전 일본 총리 등이 ‘한반도 평화통일과 항구적 평화세계 실현’을 주제로 연설했다. 두 전직 정상은 연설에서 대화와 협력을 강조하고, 북한이 평화실현을 위해 비핵화에서 나서야 한다는 점을 분명히 했다.

