ESG 경영 액셀 밟는 현대중공업그룹

현대중공업그룹이 환경·사회·지배구조(ESG) 가치 실현 의지를 담은 비전과 슬로건을 발표하며 ESG 경영에 속도를 내기로 했다.



현대중공업은 1일 ‘바다에서 시작하는 깨끗한 미래(Future From the Ocean)’를 그룹의 ESG 경영 비전으로 삼고 이를 달성하기 위한 슬로건(Beyond Blue Forward to Green)을 마련했다고 1일 밝혔다.



이번에 선정한 경영 비전은 그룹의 모태 사업영역인 해양에서 영감을 얻었다는 게 회사 측 설명이다. 슬로건에는 조선·해양 등 주력사업에서 혁신을 통해 변화를 꾀하고, ‘퍼스트 무버’(시장 선도자)로서 친환경 중심의 미래사업을 주도하겠다는 의미가 담겼다.



현대중공업그룹은 ESG 분야별 중점관리 영역을 설정해 그룹의 공통 ESG 경영활동 평가지표를 마련할 계획이다. 이를 통해 전사의 ESG 경영활동을 모니터링하는 전략적 관리체계를 구축해 그룹전체에 ESG 경영 문화를 정착시킨다는 방침이다.

