리사 '머니' 비디오, 2억뷰 돌파…"K팝 안무영상 최단 기록"

그룹 '블랙핑크' 리사가 뮤직비디오뿐 아닌 안무 영상에서도 억대뷰 최단 신기록을 연달아 갈아치우고 있다.

1일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 리사의 첫 싱글 수록곡 '머니(MONEY)' 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)가 이날 오전 2시14분께 유튜브에서 조회수 2억 회를 넘어섰다.

지난 9월24일 공개된 지 약 38일 만이다. K팝 아티스트의 안무 영상 중 가장 빠른 2억뷰 도달 기간이다.

종전 최단 기록은 블랙핑크의 히트곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 안무 영상(45일 4시간)이었다. 리사는 이보다 7일 빠른 기간 내 2억뷰에 도달함으로써 자신이 속한 블랙핑크의 안무 영상 최단 기록을 자체 경신했다.

YG는 "뮤직비디오 본편이 아닌 안무 영상이 단기간에 억대뷰를 기록하는 것은 보기 드문 일이다. 특히 이번 비디오는 별다른 방송 무대 없이 리사의 퍼포먼스 실력만으로 일궈낸 성과"라고 짚었다.

'머니'는 리사의 정체성이 강하게 담긴 곡이다. 세련된 힙합 사운드에 자신감 넘치는 랩 가사가 특징이다. 이 노래는 지난 9월 10일 공개된 뒤 타이틀곡 '라리사(LALISA)'와 함께 전 세계 음악팬들의 큰 사랑을 받았다.

세계 각국 주요 차트에서 음원 성적 역시 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. 총 38개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 차트서는 5위까지 올라섰다.

아울러 비슷한 기간 영국 오피셜 차트 톱100에 81위로 첫 진입한 '머니'는 지난달 29일(현지 시간) 35계단 뛰어오른 46위를 기록했다. K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 4주째 차트인에 성공했다.

이외에도 '머니'는 글로벌 유튜브 톱100 차트서 2위, 미국 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌에서 각각 11위와 9위를 기록하며 6주째 인기다.

한편 유튜브에서 총 32편의 억대뷰 영상을 보유한 블랙핑크의 공식 채널 구독자 수는 현재 6890만 명 이상이다. 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 이 분야 1위다.

