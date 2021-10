‘틱톡’서 뜬 이 음료, 아침에 마시면 하루 단백질 ‘충전완료’

최근 동영상 공유 소셜네트워크 서비스인 ‘틱톡(TikTok)’ 등에서 인기를 모으고 있는 단백질 커피 '프로피(proffee)'. 한국식품커뮤니케이션포럼 제공

최근 단백질 커피 ‘프로피’(Proffee)가 입소문을 타고 인기가 급상승하고 있다.

이는 아이스커피나 에스프레소에 단백질 셰이크를 섞어 만든 음료로, 최근 동영상 공유 소셜 네트워크 서비스 ‘틱톡’(TikTok)에서 소개돼 사람들에게 알려졌다.

그런데 아침에 프로피를 마시면 하루에 필요한 단백질을 부족하지 않게 섭취할 수 있다는 주장이 나왔다.

미국의 건강정보 매체 ‘에브리데이 헬스’(Everyday Health)는 ‘당신은 커피에 단백질을 첨가해야 하나?’(Should You Add Protein to Your Coffee?)라는 기사에서 프로피에 대한 다양한 정보를 소개했다.

매체에 따르면 프로피의 특정 성분은 사람에 따라 다를 수 있지만, 가끔 아몬드 우유, 무설탕 시럽, 스테비아, 무설탕 초콜릿 시럽이 들어가기도 한다.

단백질은 근육량을 유지하거나 증가시키고, 바이러스와 박테리아로부터 신체를 보호하는 등 여러모로 건강에 유익하다는 것은 널리 알려져 있다. 하지만 최근 연구에 따르면 하루 중 어느 때 단백질을 섭취하느냐도 중요하다.

많은 사람들이 저녁식사 때 단백질이 가장 많이 함유된 식사를 하는데, 이것은 건강에 좋지 않은 것으로 연구 결과 밝혀졌다. 미국 영양학회(ASN)는 저녁식사 때 너무 많은 단백질(30g 이상)을 몰아서 먹으면 나중에 사용하기 위해 대개 지방으로 저장된다고 설명했다.

2014년 ‘영양학 저널‘(Journal of Nutrition)에 발표한 논문에 따르면 양질의 단백질을 하루 세 번 적당량 섭취한 사람은 밤에 대부분의 단백질을 몰아서 먹은 사람보다 근육 단백질을 더 많이 합성했다. 단백질을 하루 세끼 고르게 섭취한 사람은 한 끼에 대부분의 단백질을 섭취한 사람보다 근육 단백질 합성량이 25% 더 많았다.

미국 플로리다주 올랜도에서 활동하는 등록 영양사(RDN)인 타라 콜링우드는 ”우리 몸은 한 번에 특정 양의 단백질만을 사용할 수 있다“면서 ”따라서 단백질이 하루 종일 퍼져 있게 해야 한다“고 말했다.

그는 매일 아침 20~30g의 단백질을 섭취할 것을 권장했다. 이에 대해 그는 ”우리는 에너지를 위해 탄수화물이 필요하지만, 탄수화물은 빨리 소모된다“면서 ”단백질은 아침식사 때 섭취하면 하루 종일 지속된다“고 설명했다.

2019년 12월 ‘임상 영양 실험’(Clinical Nutrition Experimental)에 실린 연구에 따르면 아침에 단백질이 든 음식을 많이 섭취하면 적게 먹은 사람보다 식욕을 조절하는 호르몬이 더 활성화돼 나중에 공복감을 덜 느끼는 것으로 나타났다.

그렇다면 단백질을 어떻게 섭취하는 것이 좋은가. 이에 대해 뉴욕시의 식품 영양학자이자 ‘당뇨병 환자를 위한 요리서’(Clean & Simple Diabetes Cookbook)의 저자인 재키 뉴젠트는 프로피에 함유된 액체 형태의 단백질이 체내에서 더 빠르게 흡수될 수 있다고 주장했다.

아침에 매일 프로피 한 잔을 마시면 아침에 부족하기 쉬운 단백질을 보충할 뿐만 아니라 유청 단백질 등 단백질 분말에 강화(추가)된 칼슘·비타민D·아연·철·비타민 B군 등 다양한 영양소를 함께 섭취할 수 있다.

유청 단백질은 양질의 단백질을 적은 칼로리로 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 맛이 중성적이어서 커피 뿐 아니라 스무디·요거트·시리얼 등 다양한 식품과 잘 어울린다는 것이 장점이다.

