2021년 ‘글로벌 지속가능 리더 100’ 발표

30일 유엔 경제사회이사회 특별협의지위기구 UN SDGs 협회가 ‘2021 글로벌 지속가능 리더 100’ 리스트’를 발표했다.

‘글로벌 지속가능 100’은 지난 2019년 유엔 지속가능을 위한 고위급 정치회담(HLPF)에 UN SDGs 협회가 공식 전시기관(Exhibitor for UN High-Level Political Forum)에 선정되며, 뉴욕 유엔본부에서 발표 및 전시한 ‘전 세계 가장 지속가능한 기업 및 리더 100’이 배경이 된다. 협회는 이를 계기로 매년 8월 ‘글로벌 지속가능 기업, 리더, 브랜드 100’을 선정·발표하고 있다.

올해 3회째를 맞는 ‘2021 글로벌 지속가능 100 리스트’ 선정과정은 지난해 유엔 총회가 시작한 9월부터 올해 8월까지 1년간 전 세계 2,000명 주요 리더, 3,000곳 주요 글로벌 기업을 대상으로 분석했으며, 포브스 글로벌 2000, 포춘 글로벌 500, 타임 100, 월스트리트저널(WSJ) 지속가능 100, 국제상공회의소(ICC)보고서, Sustainalytics(서스테이널리틱스) 및 ICMA(국제자본시장협회) 데이터, GRP(기후변화 대응과 플라스틱 저감 가이드라인) 인증기업, 각 기업 지속가능경영보고서 등이 바탕 자료가 됐다.

기준은 총 10개로 환경(Environment), 거버넌스(Governance), 정책(Policy), 경제성과(Economic Feasibility), 혁신성(Innovation), 회복성 및 웰빙 증진(Resilience and promote well-being), 확산성(Expansion), UN(또는 EU) 및 정부 간 기구와의 관계(Relations with the United Nations), SDGs 활동(SDGs-related activities), 협회 활동 및 ESG 활동(Relations with the Association & ESG activities) 등이며, ‘지속가능 리더 100’, ‘지속가능 기업·브랜드 100’ 2가지 주요 부문과 ‘소비자에게 추천하는 브랜드’, ‘공공·공익 기관’, ‘코로나 우수대응 기업’ 등 3가지 별도부문까지 총 5개 부문과 각 부문 소관의 10개 세부 분야로 나뉘어 평가된다. 그리고 각 부문은 가중치를 다르게 적용하여 43개의 지표를 통해 분석했다.

글로벌 지속가능리더 100에서 ‘기업 리더’로 ▷팀쿡(Tim Cook) 애플 CEO ▷베르나르 아르노(Bernard Jean Étienne Arnault) LVMH그룹 회장 ▷프랑스와 앙리 피노(François-Henri Pinault) 케어링 그룹 회장 ▷예스페르 브로딘(Jesper Brodin) 잉카 그룹(이케아) CEO(최고경영자) ▷장 파스칼 트리코일(Jean-Pascal Tricoire) 슈나이더 일렉트릭 회장 겸 CEO ▷플로랑 메네고(Florent Menegaux) 미쉐린 CEO ▷울프 마크 슈나이더(Ulf Mark Schneider) 네슬레 CEO ▷사티아 나델라(Satya Nadella) 마이크로소프트 CEO ▷파스칼 소리오(Pascal Soriot) 아스트라제네카 CEO ▷셀린 에르웨어 HSBC 그룹 지속가능최고경영자 등 30명이 선정됐으며, 한국 리더로는 ▷신동빈 롯데그룹 회장 ▷이계문 서민금융진흥원·신용회복위원회 원장 ▷구광모 LG 회장 ▷최태원 SK그룹 회장 ▷구현모 KT대표 ▷최장복 KT노동조합 위원장이 선정되며 크게 주목됐다. 특히 구광모 LG 회장은 2년 연속 글로벌 지속가능 리더로 선정되며 이목을 모았다.

‘혁신기업 리더’에는 ▷빌 토마스(William B. Thomas) KPMG 인터내셔널 회장 겸 CEO ▷올리비에 보쏭(Olivier Baussan) 록시땅 설립자 ▷마리아 라가(Maria Raga) 디팝 CEO ▷케빈 존슨(Kevin Johnson) 스타벅스 CEO 등 10명이 선정됐으며, 이 중 한국에서는 김봉진 우아DH아시아 회장 겸 우아한형제들 의장, 김동우 부강테크(BKT) 설립자 겸 사장이 선정되며, 국내외를 아우르는 혁신기업 리더로 주목받았다.

‘정책 리더’에는 ▷산나 마린(Sanna Mirella Marin) 핀란드 총리 ▷힐다 하이네(Hilda Heine) 마셜 제도 8대 대통령 ▷캐서린 맥키나(Catherine Mckenna) 캐나다 인프라 및 커뮤니티부 장관 ▷이계문 서민금융진흥원장 겸 신용회복위원장 등 30명이, ‘지속가능한 사회·환경 리더’에는 ▷강태선 비와이엔블랙야크 회장 겸 설립자 ▷이본 취나드(Yvon Chouinard) 파타고니아 설립자 ▷호세 안드레스(José Andrés) 월드 센트럴 키친 설립자 ▷저스틴 월랜드 타임지 선임특파원 등 20명이 ‘ 미래 리더’로는 ▷BTS(방탄소년단), 세계적 환경운동가 그레타 툰베리(Greta Thunberg) 등 10명이 선정됐다. 특히 BTS는 3년 연속 선정되며 지속가능한 미래사회를 이끌 리더로 공고히 했다.

UN SDGs 협회는 “올해 글로벌 지속가능 100은, 코로나 19 감염병이 일상화된 사회에서 보건, 환경, 사회적 도전 뿐 아니라 기후변화, 탄소중립, 플라스틱 저감, 온난화, 거버넌스 확립 등 전 지구적 문제에 대응해야 하는 등 각 분야 리더들의 큰 노력이 필요했다”며 “이러한 시기에 인류와 지구환경이 나아갈 방향을 제시한 글로벌 지속가능 핵심 리더를 선정했다.”고 선정 의미를 밝혔다.

한편 이번 선정 리스트는 협회 홈페이지를 통해 볼 수 있으며, 올해 11월 발표될 SDGBI(UN지속가능개발목표 경영지수)에 반영할 예정이다. 또한 UN, EU 등 주요 국제기구 및 전 세계 주요 ESG 기관 등에도 분석자료로 제공할 계획이다.

