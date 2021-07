DAY6 (Even of Day), 8월 8일 첫 온라인 콘서트 개최

밴드 ‘DAY6’의 유닛인 ‘DAY6 (Even of Day)’가 다음달 첫 온라인 콘서트를 개최한다.

JYP엔터테인먼트는 14일 공식 SNS 채널에 ‘비욘드 라이브 - 데이식스 (이븐 오브 데이) : 라이트 쓰루 미(Beyond LIVE – DAY6 (Even of Day) : Right Through Me)’ 포스터를 게재하고 온라인 콘서트 개최 소식을 알렸다.

포스터에 따르면 DAY6 (Even of Day)는 다음달 8일 오후 3시 네이버 V LIVE(브이 라이브)의 비욘드 라이브 채널에서 온라인 공연을 유료 생중계하고 전 세계 팬들과 만난다.

DAY6 (Even of Day)는 Young K(영케이), 원필, 도운 3인으로 구성된 DAY6의 첫 유닛이다.

이번 온라인 콘서트에서 DAY6로서 100회 이상의 라이브 공연을 펼치며 갈고닦은 연주, 가창 실력은 물론 한층 업그레이드된 음악성까지 아낌없이 뽐낼 계획이다.

공연에 대한 자세한 관람 정보 및 관련 콘텐츠는 추후 순차적으로 오픈된다.

한편 DAY6 (Even of Day)는 지난해 8월 31일 미니 1집 ‘더 북 오브 어스 : 글루온 - 낫띵 캔 테어 어스 어파트(The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart)’로 데뷔했다.

지난 5일 새 앨범 ‘라이트 쓰루 미(Right Through Me)’와 타이틀곡 ‘뚫고 지나가요’를 발매했다.

