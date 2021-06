키위스마트락, 국내 소비자들을 위한 공식 온라인 스토어 오픈

IOT 스마트홈 디바이스와 공간관리솔루션을 제공하는 ㈜키위스마트락이 국내 소비자들을 위한 공식 온라인 스토어를 오픈한다.

2018년 국내 최초 스마트 도어락을 출시하고 미국, 싱가폴, 말레이시아 등 해외에서 먼저 주목받았던 ㈜키위스마트락은 이번 온라인 스토어 론칭을 통해 보조키 타입의 '데미안락'과 밀고 당기는 푸시풀 핸들의 '벡조드락' 두 가지를 선공개했다.

두 가지 제품 모두 유저 환경과 문 타입에 따라 범용적으로 사용 가능한 '스마트 도어락'이다. 주 기능은 바로 강화된 보안 시스템이다. 안정성을 보장하기 위한 동/이중잠금, 화재 대비 안전시스템 등이 탑재되어 있으며, 앱을 통해 실시간으로 출입기록을 확인하고 알림 받을 수 있다. 또한 가족 구성원을 등록하여 출입권한을 부여하고 게스트에게는 일정 기간만 유효한 일회성 기간제 비밀번호를 발급하게 된다. 아울러 언제 어디서나 출입관리 및 원격제어가 가능하다.

이와 함께 공식 온라인 스토어 오픈을 기념하여 사전 예약 및 이벤트를 진행한다. 사전 예약자에게는 △평생 무상보증 △이전 설치 1회 무료 △2년 간 건전지 무상 정기배송 △설치비 무료 △Griptok x KeyWe 카드키 △와이파이 브릿지 어댑터 무상제공 등 파격적인 혜택을 제공하며, 사전 예약 기간은 이달 23일(수)까지다.

키위 관계자는 "선택권 없이 보급되는 기존 도어락의 개념을 뛰어넘어 개인의 선택이 필요한 하나의 가전제품으로 인식될 수 있도록 바꿔나가고 싶다"라며, "이를 위해 KeyWe 전문 설치기사님 배정, 이전 설치 지원, 무상보증 1년, 실시간 카카오톡 상담 등을 지원하여 설치, 교체, 관리 등에 따르는 소비자의 부담을 낮추기 위해 노력 중이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

이어 "More Than You Think라는 브랜드 슬로건처럼 기존의 가치를 뛰어넘는 제품과 서비스로 우리가 일하고 생활하는 일상에 여유와 영감을 지속적으로 제공하는 것이 목표"라며 포부를 밝혔다.

한편, 두 제품 모두 별도 추가 구매 없이 와이파이 브릿지를 기본 구성품으로 포함하고 있다. 보다 자세한 내용은 KeyWe Shop 온라인 스토어에서 확인할 수 있으며, 간단한 회원가입을 통해 사전예약 신청이 가능하다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

